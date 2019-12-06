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Акции протеста в Гонконге

Валютные запасы Гонконга за ноябрь сократились более чем на $6 млрд

Снижение произошло на фоне общего ухудшения местной экономики

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 декабря. /ТАСС/. Валютные запасы Гонконга в ноябре сократились на $6,3 млрд - до $434,3 млрд. Об этом сообщает Управление денежного обращения, выполняющее функции центробанка в этом административном районе Китая.

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На конец октября этот показатель достигал $440,6 млрд.

Причины снижения уровня валютных запасов ведомство не уточнило. Оно произошло на фоне общего ухудшения местной экономики, которая в третьем квартале года вступила в период технической рецессии на фоне продолжающихся массовых протестов.

В начале этой недели секретарь (министр) по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан предупредил, что в текущем финансовом году мегаполис впервые за 15 лет может столкнуться с дефицитом бюджета.

Гонконг - один из ключевых международных финансовых центров Азии - в 1997 году перешел под суверенитет КНР, но на правах расширенной автономии проводит независимую монетарную политику. По размеру валютных накоплений бывший британский анклав входит в десятку мировых лидеров.

В настоящее время валютные запасы Гонконга в семь раз превышают денежную массу, находящуюся в обращении на его территории, уточнили в ведомстве.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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