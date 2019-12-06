"Росатом" вложил в продление ресурсов ледоколов свыше 5 млрд рублей

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Вложения "Росатома" в продление ресурсов действующих атомных ледоколов превысили 5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Госкорпорация "Росатом" вложила свыше 5 млрд рублей в продление ресурсов атомных ледоколов", - сказал Лихачев во время визита на ФГУП "Атомфлот" в Мурманске.

В акватории Северного морского пути в настоящее время действуют четыре атомных ледокола: "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач". Срок эксплуатации атомных ледоколов ограничен возможностями работы их ядерных установок. Заложенные проектировщиками сроки службы продлевают за счет комплекса мероприятий по их обновлению и повышению надежности.

По словам Лихачева, продления ресурса удалось достичь за счет сотрудничества ученых, технологов, конструкторов. "Нам удалось со 100 тыс. часов до 260 тыс. часов продлить ресурс наших ледоколов. Если бы не было этого продления, не реализовывались бы амбициозные проекты в Арктике", - сказал Лихачев.

Как ранее сообщал "Атомфлот", в 2018 году ледокол "Вайгач" побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, достигнутый атомным ледоколом "Арктика" в августе 2008 года. Новый рекорд составил 177,205 тыс. часов (прежнее значение - 177,204 тыс. часов). По данным компании, ледоколы "Таймыр" (введен в эксплуатацию в 1989 году) и "Ямал" (используется с 1992 года) могут быть списаны к 2029 году, а ледокол "Вайгач" (эксплуатируется с 1990 года) - к 2028 году. Ледокол "50 лет Победы" (работает с 2007 года) может проработать до 2041 года.