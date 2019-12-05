В "Атомфлоте" сообщили, что три действующих ледокола для СМП могут списать до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Только один из четырех атомных ледоколов, которые на данный момент используются для проводки судов на Северном морском пути (СМП) и стоят на балансе "Атомфлота", сможет продолжить свою работу после 2030 года - судно "50 лет Победы". Остальные будут списаны, сообщил на сессии форума "Арктика: настоящее и будущее" первый заместитель генерального директора - директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.

"На данный момент атомный ледокольный флот стареет, и при продлении их ресурсов мы можем к 2030 году практически весь старый флот советский ледокольный остановить", - сказал Ирлица.

Он также представил презентацию, на которой видно, что ледоколы "Таймыр" (введен в эксплуатацию в 1989 году) и "Ямал" (используется с 1992 года) могут быть списаны к 2029 году, а ледокол "Вайгач" (эксплуатируется с 1990 года) - к 2028 году. Ледокол "50 лет Победы" (работает с 2007 года), согласно данным презентации, может проработать до 2041 года.

Он добавил, что уже со следующего года в "Атомфлоте" ожидают ввода в эксплуатацию новых ледоколов. "Строятся новые ледоколы: "Арктика", "Сибирь", "Урал" - со следующего года начинается активная их сдача", - отметил Ирлица. В настоящее время готовность головного ледокола проекта 22220 "Арктика" составляет 93%, его планируют отправить на ходовые испытания 12 декабря этого года.

Атомфлот (ФГУП "Атомфлот") - предприятие по эксплуатации и обслуживанию атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.