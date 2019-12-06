Власти Ставрополья ищут площадку для химзавода в регионе

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края все еще рассчитывают реализовать проект компании "Химинвест" по строительству завода нитроцеллюлозы на территории региона - изначально его планировали создать в городе Лермонтове в Кавминводах, однако после протеста жителей проект свернули. В настоящий момент стороны ведут переговоры о возможной площадке, сообщил ТАСС в пятницу губернатор края Владимир Владимиров.

"На Кавказских Минеральных Водах окончательно отказались [от реализации проекта]. Сложные переговоры, стараемся оставить их в Ставропольском крае, поскольку это инновационный проект, всего три завода будут таких в России. Такой объем инвестиций не хотелось бы терять. <…> Есть места [в разных районах], где хотелось бы расположить, чтобы зарплату дать людям", - пояснил глава Ставрополья.

После отказа от строительства завода на территории Лермонтова глава моногорода Невинномысска в Ставропольском крае заявил, что город может предложить свою площадку. "Уверен на 100%, что любое законное производство, соответствующее всем требованиям, имеет место быть в городе Невинномысске <…> Однако сейчас в Невинномысске нет каких-либо переговоров по поводу его строительства", - пояснил журналистам в пятницу глава Михаил Миненков.

Предполагалось, что объем инвестиций в строительство импортозамещающего предприятия может составить около 6,3 млрд рублей. Проект предусматривает производство стратегического сырья для последующего выпуска лакокрасочной продукции на других заводах. Планировалось, что первые 10 лет работы завода могут дать 8,6 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней.