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Ответные санкции РФ

Глава МИД Италии объяснил, почему пармезан не должен подпадать под эмбарго России

Луиджи Ди Майо заявил, что этот тип сыра не содержит лактозы, но попал в перечень молочных продуктов, на которые распространяется контрасанция

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо настаивает, что итальянский сыр пармезан должен быть выведен из-под продуктового эмбарго РФ. Об этом он сказал в субботу на встрече с иностранными журналистами.

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"Я думаю, что эмбарго на "пармиджано реджано" (итальянский сыр пармезан - ТАСС) несправедливо. Этот тип сыра не содержит лактозы, но попал в перечень [молочных] продуктов, на которые распространяется контрасанция. И это важный промышленный сегмент для Италии", - сказал Ди Майо. Он отметил, что пармезан дарит счастье тем, кто его ест".

Итальянский министр также отметил необходимость политической дискуссии перед голосованием о продлении на очередные полгода срока антироссийских санкций, введенных ЕС после украинского кризиса. В пятницу на совместной пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ди Майо сообщил, что обратился к российскому коллеге с просьбой вывести пармезан из перечня пищевых продуктов, на которые распространяется российское эмбарго, введенное Москвой в ответ на санкции ЕС.

Ди Майо также добавил, что на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе на будущей неделе поднимет "серьезное политическое обсуждение" перед голосованием о продлении срока антироссийских санкций.

Отвечая на вопрос ТАСС о голосовании за продление правительства Италии, которое представляет Ди Майо, несмотря на предыдущие заявления о необходимости отмены санкций, он указал, что Рим призывает к "структурно-политическому анализу эффекта санкций на компании".

"На наших компаниях негативно сказываются санкции и российские контрсанкции. Мы должны действовать в периметре ЕС и начать политическую дискуссию. И предстоящая неделя встреч в Брюсселе будет важной с этой точки зрения", - сказал Ди Майо. При этом он подчеркнул, что вопрос о санкциях должен быть увязан с прогрессом в выполнении минских соглашений.

"Я увидел в последние месяцы прогресс в украинском урегулировании, но есть минские соглашения, и все, что делается [в этом направлении], делается вместе с партнерами ЕС. Мы защищаем компании, но одновременно настаиваем на уважении международных норм", - заключил Ди Майо.

На плановом саммите ЕС 12-13 декабря в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют лидеров Евросоюза о ситуации с выполнением минских соглашений и результатах запланированной на 9 декабря встречи в "нормандском формате". Ожидается, что независимо от результатов встречи, саммит примет политическое решение о продлении экономических санкций против РФ на полгода - с 31 января до 31 июля 2020 года. Юридическое решение о продлении санкций может быть принято уже в начале января.

Теги
ИталияРоссияОтветные санкции РФ
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