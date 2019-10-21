Пармезан в черном списке. Мировые СМИ о пошлинах США на товары из ЕС

Решение США ввести новые торговые пошлины на европейские товары стало одной из главных тем для мировых СМИ. Журналисты разбираются, что попало в черный список (например, пармезан), а что пока удалось спасти (например, моцарелла), и заодно проводят параллели с продуктовым эмбарго в России. ТАСС отобрал ключевые комментарии прессы о тарифной войне США и ЕС. США CBS: США ввели пошлины на товары ЕС на рекордные $7,5 млрд, несмотря на угрозы ответных мер. Одобренные ВТО действия президента Дональда Трампа могут в дальнейшем дестабилизировать мировую торговлю. Под огонь попали гражданские авиационные отрасли Великобритании, Испании, Франции и ФРГ. Европейцы давно выступали за переговоры, и сами могут ввести пошлины в следующем году в отношении США за субсидии, предоставляемые корпорации Boeing. ЕС еще в июле предлагал приостановить субсидии для авиастроителей. Европейцы больше всего боятся того, что Трамп повысит в середине ноября пошлины на автомобили. Это было бы серьезным ударом для немецкой автопромышленности. Дело Airbus — Boeing обнажило трансатлантическую напряженность, резко обострившуюся после вступления Трампа в должность президента. CNBC: Американские официальные лица утверждают, что у европейцев нет никаких оснований для введения пошлин в отношении товаров из США в качестве ответной меры.

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Пока нет ясности, действительно ли аппарат представителя США на торговых переговорах вводит повышенные пошлины на товары и услуги на сумму $7,5 млрд или же общая сумма будет меньше. В любом случае этот шаг приведет к эскалации торговых войн, которые США ведут по всему миру в попытке вынудить своих крупных торговых партнеров пойти на попятный. Сообщения о расширении торгового конфликта появились на следующий день после того, как основные биржевые индексы понизились на 1,5% на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики. Инвесторы всерьез озабочены тем, что затянувшиеся торговые войны сдерживают рост глобальной экономики и в конце концов могут привести к тому, что экономика США вступит в период спада. США отправили в Европу в 2018 году товары в общей сложности на $319 млрд и импортировали из Европы товары на $488 млрд. Time: Шотландский виски, французское вино и итальянские сыры вскоре станут для американцев гораздо дороже, поскольку Трамп ввел пошлины на продукцию из Евросоюза на сумму $7,5 млрд. Новые пошлины в размере 25% вступили в силу после полуночи в пятницу, это стало новым этапом в торговых войнах Трампа по всему миру. США — крупнейший рынок для экспорта продуктов питания и напитков из ЕС, на них приходится 16% всех поставок этой продукции. В ЕС в ответ заявили, что "в нужный момент" введут свои пошлины в отношении американской авиастроительной компании Boeing... Пошлины затрагивают лишь небольшую часть товарооборота между США и ЕС. Politico: Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в рамках проходящих в Вашингтоне заседаний МВФ и Всемирного банка провел встречи со многими официальными лицами США, в том числе министром финансов Стивеном Мнучином и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. По словам французского министра, США не ввели пошлины сразу на все затронутые товары и услуги на сумму $7,5 млрд. Washington Examiner: Перспективы всеобъемлющей торговой сделки между ЕС и США все еще туманны. Ранее в этом году переговоры о соглашении зашли в тупик из-за вопросов, связанных с сельским хозяйством. Законодатели и торговые группы не видят признаков сближения позиций сторон.

Введенные Трампом пошлины — сигнал Евросоюзу о том, что он должен пересмотреть свою позицию по сельскому хозяйству

Великобритания The Guardian: Британским производителям ряда товаров — от шотландского виски до печенья и костюмов с Сэвил-Роу (улица в Лондоне, на которой расположены элитные ателье для пошива мужских костюмов на заказ — прим. ТАСС) — грозят существенные экономические потери после вступления в силу американских тарифов, введенных в ответ на субсидии, которые получала (от Брюсселя) корпорация Airbus. 25-процентные тарифы вступили в силу в 00:00 (18 октября) по времени Восточного побережья США, нанося ущерб небольшим компаниям, не имеющим прямого отношения к промышленному столкновению между европейским лидером в авиастроении корпорацией Airbus и ее американским конкурентом Boeing. The Financial Times: США — крупнейший рынок для экспорта шотландского виски, где объемы продаж напитка составили £1 млрд ($1,29 млрд) в 2018 году. По информации Ассоциации производителей шотландского виски, £344 млн ($445 млн) из этой суммы приходятся на односолодовый виски, на который вводится 25-процентная пошлина. В то время как крупные международные группы по производству алкогольных напитков, такие как Diageo и Pernod Ricard, будут отчасти защищены от негативного эффекта санкций в силу того, что они очень много работают с купажированным виски (на него тарифы не распространяются — прим. ТАСС), в центре внимания многих небольших производителей находятся быстро растущие рынки односолодового виски. Би-би-си: Некоторые виды одежды из элитного сегмента также пострадали от тарифов, что заставило переживать лондонских портных из компаний с Сэвил-Роу. Кэтрин Сарджент, первая женщина в должности главного портного в одной из фирм, расположенных на этой улице, рассказала, что около трети ее клиентов — представители США. Она постоянно летает в американские города для того, чтобы снять мерки для пошива костюмов. Свитера из кашемира также окажутся под ударом. В прошлом году США импортировали таких свитеров на $362 млн. The Times: Некоторые из наиболее известных британских ателье по пошиву одежды, оказавшихся в центре экономического спора между Вашингтоном и Брюсселем, опасаются, что высокие американские тарифы ударят по их трансатлантическим продажам. Компании наподобие Norton & Sons, которая ведет свою историю с 1821 года и четверть прибыли которой поступает из США, опасаются, что возросшие сборы могут негативно сказаться на результатах. Менеджер компании Джина Гиббонс заявила: "Мы уведомим наших клиентов, и я надеюсь, что последствия не будут очень серьезными, но полагаю, что это немного отобьет у них интерес (к продукции фирмы)". Франция Le Monde: Французские вина, итальянские сыры, шотландский виски — европейцы сталкиваются с новой волной американских тарифов на некоторые товары с перспективой усиления трансатлантической торговой напряженности.

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Это новое наступление со стороны президента США Дональда Трампа начато в тот момент, когда Вашингтон увяз в большой торговой войне с Китаем, которая рискует дестабилизировать мировую экономику. В среду импульсивный лидер вновь обратился к европейцам, которые, по его мнению, поступают несправедливо, устанавливая "огромные барьеры" для американского импорта в ЕС. Однако он не закрыл дверь к двустороннему соглашению, которое положило бы конец конфликту. Из Вашингтона французский министр экономики Брюно Ле Мэр сделал предупреждение администрации Трампа перед вступлением в силу пошлин, заявив о том, что "эти решения будут иметь негативные последствия как с экономической, так и с политической точки зрения". ЕС готов ответить. Долгое время европейцы выступали за переговоры, а не за начало торговой войны. Тем более что, скорее всего, ВТО уполномочит европейцев в следующем году ввести таможенные санкции против США, чтобы наказать их за субсидирование компании Boeing. Le Point: Прежде всего европейцы опасаются, что Дональд Трамп продолжит свое наступление и в середине ноября введет более высокие пошлины на европейские автомобили. Это в особенности затронет немецкий автопром, который уже пострадал, даже несмотря на то, что Volkswagen или BMW производят свои автомобили в Соединенных Штатах. Трамп жалуется на трудности американцев при продаже их продукции в Европе. Особенно это касается автомобилей, в то время как европейцы могут легко реализовать свою продукцию на американской территории. Протекционизм. Конфликт между двумя авиастроительными компаниями Airbus и Boeing является лишь одной из многих проблем, которые вызвали трансатлантическую напряженность и быстро обострились после вступления в должность Трампа в 2017 году. Взяв на вооружение решительную протекционистскую политику, лидер США ранее уже ввел более высокие тарифы на сталь и алюминий из ЕС и других союзных стран.

В июле 2018 года Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заключили в Вашингтоне своего рода перемирие, пообещав провести переговоры, которые до сих пор ни к чему не привели

Юридическая битва между Airbus и Boeing на поле ВТО началась в 2004 году, когда Вашингтон обвинил Великобританию, Францию, Германию и Испанию в предоставлении незаконных субсидий для поддержки Airbus. Год спустя настала очередь ЕС обвинить Boeing в получении незаконных субсидий в период с 1989 по 2006 год со стороны американского правительства в размере $19,1 млрд. Завязалась нескончаемая юридическая битва, в ходе которой стороны выдвигали претензии и контрпретензии. L'Opinion: Европа пытается избежать эскалации, споря с Трампом. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем вновь взялась за перо, чтобы попросить своего американского коллегу не вводить таможенные санкции на европейскую продукцию. Брюссель, однако, не собирается увеличивать пошлины на товары из США, как это было, когда Трамп обрушился на европейскую сталь. Как пояснила Мальмстрем, она не хочет усугублять ситуацию, поскольку сейчас в мире и так слишком много таможенных барьеров. Если только Трамп не откажется от своего решения в последнюю минуту, 1700 европейских товаров столкнутся с увеличением таможенных пошлин. Испания и другие страны обращались в Брюссель, чтобы потребовать мер поддержки, но пока без особого успеха. Как следует из слов Мальмстрем, Евросоюз едва ли может предпринять какие-то дополнительные шаги для защиты каждого государства. Германия Spiegel: Европейский союз до последнего момента прилагал усилия для того, чтобы избежать штрафных пошлин и достигнуть решения посредством переговоров. Теперь Брюссель грозит мерами возмездия, ведь ЕС в аналогичном случае с американскими субсидиями для авиаконцерна Boeing выиграл дело. ЕС мог бы в следующем году ввести пошлины в таком же размере...

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Правительство ФРГ выразило сожаление в связи с введением пошлин. По мнению представителя Министерства экономики и энергетики ФРГ, они наносят вред в том числе американским потребителям. О конкретных последствиях для Германии в министерстве пока не могут сказать, но внимательно следят за ситуацией. Deutsche Welle: Возможные последствия введенных в США мер хорошо видны на примере итальянского пармезана. Отныне в Соединенных Штатах за этот продукт будет взиматься пошлина в размере не $2,15, а $6 за килограмм. В результате американским потребителям придется платить за килограмм пармезана уже не $40, а $45. США являются вторым по важности рынком сбыта пармезана после Франции... Если пошлины останутся в силе на долгосрочную перспективу, то, учитывая значение американского рынка, наиболее вероятным будет то, что произойдет перемещение производства в страны, которые не были затронуты пошлинами. Производители сейчас рассчитывают на дипломатическое мастерство правительства ФРГ и Еврокомиссии. И они надеются, что штрафные пошлины введены на ограниченное время. Ведь ВТО уже объяснила, что американский конкурент Airbus — компания Boeing — также незаконно получал государственные субсидии. Die Welt: Возмущение в Брюсселе, Париже и Берлине в связи с новыми американскими пошлинами на продукты из ЕС велико, однако в действительности европейские страны в большей степени вводят барьеры, нежели США. ЕС представляет собой таможенную крепость. Так, европейские компании могут ввозить почти половину своих товаров в США и не платить при этом пошлины, американцы же лишь четверть своих продуктов беспошлинно поставляют в ЕС. В среднем сборы на экспорт европейцев составляют 3,5%. На американские товары, которые доставляются в гавани Гамбурга, Роттердама или Марселя, налагаются пошлины в размере 5,2%. Решение Америки о введении с 18 октября новых сборов за ввоз сельскохозяйственных продуктов и инструментов носит не столь радикальный характер, как кажется многим. "США, — говорит глава МИД ФРГ Хайко Маас, — идут по пути конфронтации". На самом деле Вашингтон вводит пошлины после решения ВТО. Deutschlandfunk: Всемирная торговая организация, видимо, в скором времени будет парализована. Правительство США препятствует назначению новых судей, и в конце года ВТО больше не будет иметь дееспособной апелляционной инстанции. Италия ANSA: Пошлины Трампа на товары с маркировкой "Сделано в Европе" вступили в силу, как и было объявлено, 18 октября. Для Италии это обернется ущербом в полмиллиарда евро и обвалом экспорта на 20%. В черном списке оказались сыры пармезан, грана падано и горгонзола, а также колбасы, цитрусовые, соки и ликеры. Рост напряженности в мировой торговле пугает европейских и итальянских производителей.

Центробанк Италии предупреждает, что последствия от введения пошлин могут оказаться серьезнее, чем ожидается