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Приостановка авиасообщения с Грузией

Темпы роста пассажиропотока в аэропортах Грузии упали из-за запрета на полеты из России

За 11 месяцев грузинские аэропорты обслужили более 4,8 млн человек

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии рассчитывали, что с января по ноябрь текущего года объем пассажиропотока в аэропортах страны вырастет на 16%, однако этого не произошло, так как с 8 июля действует временный запрет на полеты из РФ. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Агентства гражданской авиации Грузии со ссылкой на главу ведомства Левана Каранадзе.

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"По информации Левана Каранадзе, за 11 месяцев аэропорты Грузии в общей сложности обслужили более 4,8 млн человек, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Руководитель агентства также отметил, что на этот период прогнозируемый рост был 16%. По его словам, отставание в росте вызвано тем, что с 8 июля прекращено воздушное сообщение между Грузией и Россией", - сказано в сообщении.

Несмотря на сокращение темпов роста, авиационные власти Грузии ожидают, что в 2019 году пассажиропоток увеличится на 2-3%. В 2018 году аэропорты Грузии обслужили более 5 млн человек, добавили в Агентстве гражданской авиации.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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