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Мосгордума рассмотрит отчеты о деятельности московских властей до конца 2019 года

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, добавил, что депутаты уже приступили к рассмотрению предложений к проекту федерального закона о защите капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы рассмотрят отчеты о деятельности мэра и правительства Москвы, а также отчет об исполнении столичного бюджета до конца 2019 года, сообщил в интервью ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"До конца года на пленарных заседаниях думы запланировано рассмотреть достаточно объемные вопросы, связанные с отчетами по исполнению бюджета Москвы за 2019 год, Контрольно-счетной палаты и Фонда обязательного медицинского страхования, а также о деятельности правительства и мэра Москвы", - сказал он.

Шапошников добавил, что депутаты уже приступили к рассмотрению предложений к проекту федерального закона о защите капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ. Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре, в настоящее время он обсуждается депутатами из разных регионов и представителями бизнес-сообщества.

"Этот документ интересен и для бизнеса, и для государства. В нем прописаны новые правила и инвестиционные решения. Нам необходимо будет внести в проект закона определенные изменения, которые будут учтены в интересах Москвы. Так, для эффективной реализации крупных региональных проектов Москва предлагает увеличить общий бюджет инвестиционных проектов с 5 до 10 млрд рублей, а собственных инвестиций для соглашений, заключаемых самостоятельно субъектом РФ, - до 5 млрд рублей. Все это обсуждалось на прошедшем в Мосгордуме "круглом столе", - сказал Шапошников.

 

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