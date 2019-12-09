ЛДПР поддержит законопроект о запрете взыскания долгов со страховых пенсий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в Госдуме поддержит законодательную инициативу Минэкономразвития, запрещающую взыскивать долги со страховых пенсий. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил замглавы фракции, председатель комитета нижней палаты по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"Я абсолютно согласен. Считаю, что, действительно, для социально уязвимых и самых нуждающихся категорий населения такие меры защиты необходимы, - сказал Нилов. - Фракция ЛДПР поддержит все меры, направленные на дополнительную защиту такой социально нуждающейся категории граждан".

При этом парламентарий предложил дополнительно проработать перечень исключений при взыскании задолженности. "Я считаю, что ко второму чтению нужно посмотреть административные штрафы и относительно услуг ЖКХ", - отметил он.

Глава комитета также напомнил об инициативе запретить блокировку банковских карт и счетов граждан при наличии у них небольших задолженностей. "Нужно, конечно, обсуждать, но порог должен составлять как минимум 10 тыс., а возможно и больше", - добавил Нилов.

Ранее "Российская газета" сообщила, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительство РФ два законопроекта, которые регулируют взыскание долгов с граждан. По данным издания, первым документом предлагается запретить взыскание долгов со страховых пенсий россиян за исключением задолженности по ЖКХ, а также обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления и уплате административных штрафов. При этом долги нельзя будет взыскивать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе. Второй законопроект предполагает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.