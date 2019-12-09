Зеленский подписал последний закон для выделения газотранспортной системы из "Нафтогаза"

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, необходимый для завершения процесса выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании "Нафтогаз Украины" в соответствии с обязательствами Киева перед ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте главы государства.

Это последний из законов, которые Украина должна была принять для завершения процесса создания независимого оператора ГТС. Данный документ был принят украинским парламентом 3 декабря. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, касающихся условий, обеспечивающих отделение деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). Закон освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для транспортировки природного газа. На данный момент это имущество находится в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС.

"Целью документа является создание условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы по протоколу о присоединении Украины к договору о создании Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", - говорится в сообщении.

15 ноября президент Зеленский подписал закон о выделении ГТС из структуры "Нафтогаза" и создании независимого оператора ГТС. Киев рассчитывает сделать это еще в текущем году. Как пояснял премьер-министр страны Алексей Гончарук, Украина спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. В правительстве отмечали, что нового оператора ГТС нельзя будет продать, сдать в аренду, либо же в концессию - 100% акций копании будут принадлежать государству.

18 сентября кабинет министров обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от "Нафтогаза", согласно которому Фонд государственного имущества передаст ГТС в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом". Власти Украины ожидают, что компания "Оператор ГТС Украины" будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с европейским Энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа.