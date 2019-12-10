"Деловая Россия" хочет исключить из законопроекта о СЗПК финансово-инвестиционный аудит

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель "Деловой России" Алексей Репик считает, что норма о введении финансово-инвестиционного аудита должна быть исключена из законопроекта о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (законопроект о СЗПК). Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме. Документ прошел 10 декабря первое чтение.

"Нам критично, чтобы позиция "Деловой России" в рамках подготовки ко второму чтению была учтена. Предлагаемый новый инструмент контроля - финансово-инвестиционный аудит - нас достаточно сильно смущает, поскольку такой аудит должен проводиться при предоставлении практически любых мер государственной поддержки, методика проведения данного аудита неизвестна и будет разработана Минфином, что делает на данный момент принцип принятия решения непрозрачным, для нас это критично. Мы рассчитываем, что данный аудит, наверное, следует исключить из положений, предусматривающих принятие решений в рамках закона", - сказал он.

Кроме того, Репик высказал замечания по порогу вхождения в инвестпроекты. "Когда в сфере цифровой экономики 7 млрд [рублей] войти - это колоссальная цифра, и многие проекты в сфере компьютерных технологий - они далеко не нуждаются в таких рамках - 7 млрд и 1,5 млрд собственных средств", - отметил он.

Отсрочка повышения налоговых ставок может быть недостаточной мерой налоговой поддержки, считает Репик. "В отношении инвесторов, примеряющих общий инвестиционный режим, очень важно рассмотреть возможность отсрочки не только повышения налогов, но и всех других налоговых решений, которые могут ухудшить положение налогоплательщика - изменения объектов налогообложения, порядка исчисления, сроков уплаты, определения налоговой базы - это все влияет на нашу ежедневную жизнь, может повлечь серьезное увеличение налогового бремени, прошу это также учитывать", - указал сопредседатель "Деловой России".

Что такое СЗПК

Как сообщалось ранее, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года.

Законопроект направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей. По словам замминистра финансов РФ Андрея Иванова, ежегодно будет заключаться 100-150 соглашений на сумму 7-10 трлн рублей.

Законопроект состоит из общего и индивидуального инвестиционного режима. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок шесть, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.

Возможность заключения соглашений в общем режиме открыта для инвесторов, вкладывающих в социальные проекты от 250 млн рублей, в проекты в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, промышленности - от 1,5 млрд рублей, в другие отрасли - от 5 млрд рублей.

В случае, если инвестор вкладывает в проект 10 млрд рублей и более, к базовым опциям добавляется возможность стабилизировать сроком до 3 лет вывозные таможенные пошлины и ряд неналоговых платежей, включая экологический сбор.