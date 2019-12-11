Минфин считает возможным страхование вкладов в кредитных кооперативах при усилении надзора

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Страхование средств граждан в кредитных кооперативах возможно, но необходимо усилить надзор в этом сегменте, чтобы избежать злоупотреблений со стороны недобросовестных участников рынка. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Проблема там большая, и, конечно, злоупотребления тоже очень большие. Поэтому надо какую-то комбинацию мер, связанных, с одной стороны, с защитой граждан, в том числе через страхование. С другой стороны, конечно, очень важно, что президент сказал про усиление надзора, потому что если взять и просто сейчас бухнуть туда страхование, то это будет просто массовое злоупотребление. Поэтому первым этапом необходимо наведение порядка", - пояснил Моисеев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека заявил о необходимости усилить надзор за кредитно-потребительскими организациями. Путин также пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в кредитных кооперативах.