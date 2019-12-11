Володин призвал проанализировать причины снижения товарооборота между РФ и Вьетнамом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, открывая первое заседание межпарламентской комиссии России и Вьетнама, призвал разобраться в причинах снижения товарооборота между странами.

"Мы с вами должны отметить: есть вопросы, требующие более активного развития, сотрудничества и выстраивания отношений. Нам было бы правильно работать более интенсивно в сфере экономики, развивая и межэкономические связи, и товарооборот", - констатировал спикер, открывая заседание вместе с председателем Национального собрания (однопалатный парламент) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

По словам Володина, товарооборот "явно недостаточен" для уровня отношений двух стран. "По прошлому году он составил всего $6,1 млрд. Руководители наших государств планку обозначили в $10 млрд, но это также не тот показатель, к которому мы должны стремиться", - продолжил Володин. "Мы должны со своей стороны сделать все для того, чтобы выйти на сотрудничество более результативное, чем сегодня, потому что сейчас есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это тоже тема нашего диалога, потому что мы видим в текущем году спад товарооборота", - указал политик.

"Необходимо анализировать эти вопросы, изучать, почему это так происходит, сделать все для того, чтобы мы с вами вышли по товарообороту на другой уровень", - подчеркнул Володин. Он также заметил, что "правильно было бы переходить на использование национальных валют во взаимных расчетах", что также может потребовать принятия правовой базы.

Открывая заседание, спикер заявил, что для России Вьетнам - "не просто стратегический партнер". "Это страна, которую любят наши граждане", - сказал Володин, добавив, что две страны в своих контактах придерживаются принципов "равноправия, уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела других государств".

В ходе предшествовавшей заседанию комиссии двусторонней встречи с Володиным Нгуен Тхи Ким Нган сообщила, что крупнейшим торговым партнером Вьетнама является Китай с товарооборотом в год около $100 млрд. Она сообщила, что на сегодняшний день товарооборот Вьетнама и США составляет примерно $65 млрд, причем $40 млрд из них - экспорт Вьетнама. "И, конечно же, президент [США Дональд] Трамп этим очень недоволен, он неоднократно угрожал различными сообщениями, в том числе и включить Вьетнам в список стран с большим профицитом торговли с США, угрожает нам различными санкциями", - сказала председатель вьетнамского парламента.