Бизнес Германии назвал санкции США против "Северного потока-2" ударом по суверенитету ЕС

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Решение Палаты представителей Конгресса США по санкциям в отношении "Северного потока - 2" является ударом по суверенитету ЕС и недопустимым вмешательством в самостоятельную энергетическую политику Европы. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV).

"Принятие Палатой представителей США решения по санкциям против "Северного потока - 2" - удар по европейскому суверенитету и неприемлемое вмешательство в автономную энергетическую политику Европы", - приводятся в документе слова председателя OAOEV Оливера Хермеса.

"Реализация этих санкций, которые непосредственно направлены против европейских компаний, может нанести значительный вред трансатлантическим отношениям. Это было бы ударом для продолжающихся усилий ЕС посредничать на переговорах по заключению нового транзитного договора между Россией и Украиной", - считают в OAOEV. "Давление извне здесь совсем не нужно. Если санкции будут реализованы, то европейская промышленность и потребители столкнутся с угрозой роста цен на энергоресурсы", - предупредили в организации.

"Европа должна решительно противостоять всем попыткам США недобросовестными способами способствовать сбыту американского СПГ в Европе", - считают в OAOEV. Там отметили, что приветствуют поставки СПГ из США, но "только при условии честной конкуренции". "Мы призываем правительство ФРГ и новую Еврокомиссию использовать дипломатические каналы для недопущения претворения в жизнь этого законопроекта", - подчеркнули в Комитете, отметив, что внутриполитические интриги в США не должны сказываться на Европе.

О возможных санкциях

Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ предстоит одобрить Сенату Конгресса США, затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу и только после этого вступит в силу.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

О OAOEV

Созданный в октябре 1952 года, ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" ["Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V." (OAOEV) (зарегистрированное объединение)].