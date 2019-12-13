Индекс Nikkei на Токийской фондовой бирже вышел на самую высокую отметку в 2019 году

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, в пятницу на открытии торгов на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) вышел на самую высокую отметку в этом году. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые 10 минут торгов Nikkei поднялся на 1,84% до отметки в 23 855,57 пункта. Главным фактором роста индексов стали сообщения о том, что США и Китай достигли договоренности об условиях торговой сделки. По мнению биржевого аналитика японского общественного телевидения, это придало уверенности и вселило спокойствие в инвесторов на ТФБ.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что США достигли договоренностей с Китаем об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения. Агентство уточнило, что президент США Дональд Трамп одобрил данные договоренности, что позволяет избежать введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд товаров КНР.