Bloomberg: Трамп одобрил первый этап торговой сделки с КНР, чтобы не вводить новые пошлины

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем, чтобы избежать необходимости введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд товаров КНР на сумму около $160 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, Трамп подписал решение о реализации так называемого первого этапа торгового соглашения с Китаем. В рамках него, отмечает агентство, Пекин обещал увеличить объем закупок американской сельскохозяйственной продукции. При этом стороны также обсудили возможность снижения уже действующих пошлин США на импорт китайских товаров.

Как отметили источники Bloomberg, условия первого этапа торгового соглашения согласованы, однако правовое обоснование документа еще не завершено. Агентство обратилось за подтверждением в Белый дом, где отказались от комментариев.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.