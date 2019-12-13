Крупные IT-ассоциации выразили обеспокоенность конфликтом вокруг Nginx

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Перевод корпоративного конфликта вокруг компании Nginx в уголовную плоскость вызывает обеспокоенность, для рассмотрения споров об интеллектуальной собственности существует арбитраж. Об этом говорится в опубликованном в пятницу открытом обращении четырех российских ассоциаций разработчиков программного обеспечения и электроники.

В чем суть спора?

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

Под документом подписались представители Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), "Руссофта" и Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

"Ассоциации АПКИТ, АРПП "Отечественный софт", "Руссофт" и АРПЭ выражают беспокойство в связи с резким, немотивированным переводом гражданско-правового спора бизнес-субъектов в уголовную плоскость. Отраслевые объединения неоднократно заявляли о том, что виновность может установить только суд. Однако полагаем, что возбуждение уголовного дела по факту, рассмотрение которого возможно в рамках гражданского процесса, - это избыточно жесткая мера", - говорится в обращении.

"Для рассмотрения спорных вопросов в области интеллектуальной собственности предусмотрены меры арбитражного разбирательства. Если решение спорных вопросов находится в области гражданского правового поля, то эти юридические споры должны решаться без избрания жестких мер пресечения, в том числе ограничения свободы", - заявили авторы документа.

Они также отметили, что такие меры, как задержание людей, не планирующих скрываться от ответственности или негативно влиять на расследование, обыски и выемка документов, "представляются неоправданными" и негативно воспринимаются инвесторами, инноваторами и программистским сообществом в целом.

"Мы выражаем надежду на скорое адекватное разрешение ситуации в рамках закона", - добавляется в обращении.

Об авторах обращения

В АРПП "Отечественный софт" входят более 170 компаний, включая ABBYY, "1С", "Лабораторию Касперского", Dr. Web, "КонсультантПлюс" и другие. Ассоциация "Руссофт" объединяет 166 фирм.

АПКИТ называет себя самым представительным некоммерческим объединением IT-отрасли в России. Его участниками являются несколько десятков компаний, включая "Яндекс", российские представительства Google, Microsoft, Apple, IBM и других иностранных компаний.

АРПЭ является самой "молодой" из ассоциаций, чьи представители подписались под письмом. Она была образована в 2017 году как объединение разработчиков и производителей электроники.