{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупные IT-ассоциации выразили обеспокоенность конфликтом вокруг Nginx

В обращении ассоциаций подчеркивается, что возбуждение уголовного дела по факту, рассмотрение которого возможно в рамках гражданского процесса, - это избыточно жесткая мера

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Перевод корпоративного конфликта вокруг компании Nginx в уголовную плоскость вызывает обеспокоенность, для рассмотрения споров об интеллектуальной собственности существует арбитраж. Об этом говорится в опубликованном в пятницу открытом обращении четырех российских ассоциаций разработчиков программного обеспечения и электроники.

На эту тему
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

Под документом подписались представители Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), "Руссофта" и Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

"Ассоциации АПКИТ, АРПП "Отечественный софт", "Руссофт" и АРПЭ выражают беспокойство в связи с резким, немотивированным переводом гражданско-правового спора бизнес-субъектов в уголовную плоскость. Отраслевые объединения неоднократно заявляли о том, что виновность может установить только суд. Однако полагаем, что возбуждение уголовного дела по факту, рассмотрение которого возможно в рамках гражданского процесса, - это избыточно жесткая мера", - говорится в обращении.

"Для рассмотрения спорных вопросов в области интеллектуальной собственности предусмотрены меры арбитражного разбирательства. Если решение спорных вопросов находится в области гражданского правового поля, то эти юридические споры должны решаться без избрания жестких мер пресечения, в том числе ограничения свободы", - заявили авторы документа.

Они также отметили, что такие меры, как задержание людей, не планирующих скрываться от ответственности или негативно влиять на расследование, обыски и выемка документов, "представляются неоправданными" и негативно воспринимаются инвесторами, инноваторами и программистским сообществом в целом.

"Мы выражаем надежду на скорое адекватное разрешение ситуации в рамках закона", - добавляется в обращении.

Об авторах обращения

В АРПП "Отечественный софт" входят более 170 компаний, включая ABBYY, "1С", "Лабораторию Касперского", Dr. Web, "КонсультантПлюс" и другие. Ассоциация "Руссофт" объединяет 166 фирм.

АПКИТ называет себя самым представительным некоммерческим объединением IT-отрасли в России. Его участниками являются несколько десятков компаний, включая "Яндекс", российские представительства Google, Microsoft, Apple, IBM и других иностранных компаний.

АРПЭ является самой "молодой" из ассоциаций, чьи представители подписались под письмом. Она была образована в 2017 году как объединение разработчиков и производителей электроники.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
В МИД заявили, что строительство "Северного потока - 2" имеет чисто экономический характер
Там также отметили, что всегда есть риски для его завершения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС