Председатель совета директоров Rambler Group прокомментировал ситуацию вокруг Nginx

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Rambler Group несколько лет назад передала все права по требованиям к Nginx одной из компаний предпринимателя Александра Мамута (является совладельцем Rambler) и сейчас "не является какой-либо стороной" конфликта. Об этом заявил в пятницу председатель совета директоров группы, первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

"Насколько я понимаю, задолго до того, как мы [Сбербанк] стали акционерами Rambler, Rambler передал одной из компаний Александра Леонидовича Мамута право на ведение этого кейса и на все требования. Это было три или четыре года назад, и в данный момент Rambler не является какой-либо стороной по данной истории. Это пока то, что мне удалось выяснить на словах", - сказал Хасис в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

Он подчеркнул, что претензии к Nginx предъявляет компания, не входящая в состав Rambler Group, "и права по этим исковым заявлениям и этим исковым требованиям были переданы этой компании много лет назад".

При этом Хасис подтвердил, что до конца года будет собрано внеочередное заседание совета директоров Rambler для обсуждения ситуации. "Но мы обязательно до Нового года соберемся, посмотрим все это на документах и сможем дать больше информации", - сказал он.