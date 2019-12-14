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РБК: Минфин сделает обналичивание замороженных пенсионных накоплений невозможным

Как сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев, перевод средств из обязательной системы в накопительную станет возможным только после окончания периода охлаждения
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ внесет поправки в проект гарантированного пенсионного плана (ГПП), предусматривающие ликвидацию схемы, по которой граждане смогут обналичить накопленные в обязательной системе пенсионного страхования (ОПС) средства при их переводе в ГПП. Об этом в субботу сообщает издание РБК со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

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По информации издания, нынешний проект предполагает, что граждане смогут перевести накопленные в ОПС средства в накопительную систему, что может стать первым взносом. При этом с даты уплаты такого взноса будет действовать период охлаждения, в течение которого гражданин может отказаться в участия в ГПП и забрать уже перечисленные средства. Таким образом, создается схема обналичивания пенсионных накоплений.

Как пояснил РБК Моисеев, схема будет ликвидирована и перевод средств из обязательной системы в накопительную станет возможным только после окончания периода охлаждения. "Шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода", - приводит РБК слова Моисеева.

По словам замминистра, Минфин также изучает возможность установления минимального взноса в ГПП на уровне 100 рублей.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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