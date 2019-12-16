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Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,57 млрд, краткосрочных - $8,127 млрд
Здание Минфина США REUTERS/Brian Snyder
Описание
Здание Минфина США
© REUTERS/Brian Snyder

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия в октябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с сентябрем на $622 млн - до $10,697 млрд. Такие данные содержатся в опубликованных в понедельник материалах Минфина США.

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На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,57 млрд, а краткосрочных - $8,127 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле прошлого года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США остается Япония с $1,16 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.

Теги
ЯпонияСШАРоссияКитай
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