Лидер социал-демократов ФРГ призвала дать ответ санкциям США против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую в ФРГ коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен считает, что ЕС должен отреагировать на возможные санкции США против "Северного потока - 2".

"Сейчас нужно на это отреагировать, но, разумеется, дипломатическими средствами", - заявила Эскен в среду в эфире телеканала ZDF. По ее словам, введение ограничительных мер против проекта - "не особенно дружественный шаг" со стороны США.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.