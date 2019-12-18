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В Twitch заявили, что будут в сотрудничестве с Rambler удалять нелицензионный контент

Ранее стороны подписали соглашение об урегулировании спора

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Стриминговый сервис Twitch будет продолжать быстро решать проблемы, связанные с любыми нарушениями авторского права, и сотрудничать в том числе с компанией Rambler по удалению нелегального контента. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Twitch.

"Мы ожидаем, что будем взаимодействовать с Rambler в достижении этой цели, - отметили в компании. - Мы стремимся предоставлять качественный контент нашей российской аудитории".

В пресс-службе также подтвердили, что компания Rambler отозвала иск к стриминговому сервису из-за нелегального распространения пиратских трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. "Каких-либо финансовых компенсаций не выдвигалось и не выплачивалось. Rambler Group прекратила отношения с консультантом, который был связан с этим делом", - уточнили в компании.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что ООО "Рамблер интернет холдинг" подало в суд иск на Twitch за распространение пиратских трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования включало взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch, сообщила представитель стримингового сервиса в суде Юлианна Табастаева. Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций из-за нарушений авторских прав.

Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group, блокировка страницам данных сервисов не грозит. В среду компания Rambler объявила, что подписала с Twitch соглашение об урегулировании спора, которое не подразумевает денежную компенсацию.

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