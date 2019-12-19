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Шампанское, икра и сладости остаются популярными у россиян перед Новым годом

Спрос на товары для новогоднего стола вырос в несколько раз
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россияне по-прежнему отдают предпочтение мандаринам, игристым винам, икре и сладостям при подготовке праздничного новогоднего стола, следует из проведенного ТАСС опроса ретейлеров и исследований, проведенных Big Data X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и сервисом "Яндекс.Маркет".

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"Новогодний набор - мандарины, игристое, икра и сладости - остается неизменным в корзинах российских покупателей. Продажи цитрусовых в предновогоднюю неделю в магазинах торговой сети "Пятерочка" в среднем по России вырастают в 2 раза. Продажи игристого при этом растут почти в 6 раз, а водки - всего в 1,5 раза", - говорится в исследовании.

В "Ленте" также сообщили, что наблюдают многократный рост спроса на игристые вина и икру, мандарины и конфеты в коробках, подарочные косметические наборы, крепкий алкоголь, детские подарки и игрушки, майонез. В зависимости от категории спрос увеличился от 2 до 12 раз. "Наибольший прирост (в 8 раз) демонстрируют игристые вина и икра, а также подарочные косметические наборы. В этом году покупатели в "Ленте" активно приобретают подарки для домашних питомцев, средства по уходу за бородой, аудиотехнику для вечеринок и спортивные товары для зимнего досуга", - сообщили ТАСС в компании.

На "Яндекс.Маркет" в декабре по отношению к ноябрю спрос на икру вырос в 2,5 раза, а на предложения алкогольных напитков - в 1,8 раза, говорится в исследовании сервиса.

В магазинах X5 количество покупателей в декабре увеличивается более чем на 10% по сравнению со среднегодовым показателем, а основной покупательский поток приходится на последнюю неделю года. Именно последняя неделя года приносит компании треть декабрьской выручки и декабрьского трафика. В "Пятерочке" во всех регионах присутствия в предновогоднюю неделю чаще всего покупают конфеты, игристое вино, ликеро-водочные изделия и консервы. В "Перекрестке" к этому списку добавляются торты, а в "Карусели" еще и запасаются деликатесами и товарами для Нового года (новогодними украшениями, электрогирляндами, пиротехникой). "Зато в предновогоднюю неделю, как правило, падают продажи семечек, сдобных пирогов и круп, средств по уходу за бельем и одеждой", - отметили в компании.

В декабре у покупателей "Магнита", говорится в сообщении компании, наиболее популярны: молоко, молочный шоколад, яйца, глазированные сырки, бананы, булочные изделия, мандарины, сметана, йогурты, яблоки. "Кроме того, традиционно перед Новым годом пользуются спросом шоколадные конфеты в коробках, детские кондитерские подарочные наборы, чай и кофе в праздничной упаковке", - отметили в компании.

С начала ноября во всех магазинах "Ашан" расширяется ассортимент в категориях "Новогодние украшения", "Игрушки" и "Шоколад". "Традиционно спрос на подарки и новогодние украшения растет с середины декабря. Так, по сравнению с прошлым месяцем продажи праздничных украшений и шампанского выросли в 3 раза, игрушек, шоколадных наборов и икры - в 2 раза", - сообщила руководитель по стратегическим коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Уткина.

Предпочтения регионов

Аналитики X5 отмечают, что у каждого субъекта РФ при подготовке к Новому году есть свои предпочтения: в Курской области чаще всего покупают игристые винные напитки, в Хакасии предпочитают квас. "В ХМАО и Удмуртии - коньяк, а на Алтае верны русским традициям и покупают водку. В Адыгее выбирают в подарки кремы и товары для красоты. Икра - лидер по продажам в Кабардино-Балкарии и Волгоградской области. А вот жители Калмыкии больше остальных верят в новогоднее чудо и запасаются лотерейными билетами. Москва и Санкт-Петербург соответствуют общероссийским трендам - в лидерах продаж игристое вино, конфеты и ликеро-водочные изделия", - отмечают эксперты X5.

Абсолютными лидерами по приросту продаж цитрусовых в предновогоднюю неделю в прошлом году, согласно исследованию X5, были Башкортостан и Курганская область. Так, в торговой сети "Перекресток" лидером по закупке запасов игристого является Кировская область - здесь с 25 по 31 декабря покупали в 13 раз больше традиционного новогоднего напитка по сравнению с первой неделей декабря.

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