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Эксперт: уравнивание базового оклада и МРОТ поможет камчатцам летать по реальным тарифам

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, цену билетов "надо снизить до приемлемого уровня, что возможно только за счет федерального центра"

ТАСС, 19 декабря. Установка базового оклада на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) может помочь жителям Камчатки приобретать авиабилеты по рыночным ценам. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина в четверг представительница Камчатского края задала вопрос о "плоских" тарифах на авиаперевозки. Как заявил президент, эта программа, реализуемая группой "Аэрофлот", отменена не будет. При этом он отметил необходимость повышать уровень зарплат в регионах, чтобы их жители могли приобрести билеты по рыночной цене без субсидий. "Плоский" тариф же подразумевает фиксированную стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета, уровня спроса и других факторов.

"В рыночной экономике не может предприятие работать в убыток, и здесь "Аэрофлот" совершенно прав. Но если они будут продавать билеты по себестоимости, в текущей ситуации Камчатка станет невыездной. Чтобы люди чувствовали себя людьми, билеты должны стоить так, чтобы их могла купить значительная часть населения. А для этого их цену надо снизить до приемлемого уровня, что возможно только за счет федерального центра - это единственный быстрый путь", - считает Зимин.

При этом, говорит он, есть и второй вариант развития ситуации, о котором как раз и сказал президент: можно продавать билеты по реальной себестоимости, но дать ту зарплату, которая позволила бы населению Камчатки, в частности, оставаться мобильными в контексте всей страны.

"В моем представлении, для этого достаточно выполнить пункт третий решения Конституционного суда (КС) РФ от 7 декабря 2017 года номер 38-П. Тогда суд первым и вторым пунктом решил, что минимальная зарплата должна быть не ниже МРОТ, что уже установлено с 2018 года и работает в том числе благодаря позиции президента. Но пунктом третьим КС решил, что базовые оклады, начальные и минимальные ставки во внебюджетной сфере, должны быть не ниже федерального МРОТ. А дальше с квалификацией, стажем эти оклады будут повышаться", - рассказал эксперт.

По его словам, сегодня мы имеем ситуацию, когда медсестра работает на две ставки, чтобы получать зарплату на уровне уборщицы, хотя ее квалификация выше. Пока депутаты Госдумы не выходят с законодательной инициативой по выполнению решения Конституционного суда. Именно это, по мнению собеседника, могло бы запустить процесс исправления ситуации.

Рост зарплат и цен на Камчатке

При этом правительство Камчатского края проводит ряд мер для повышения уровня благосостояния населения. В первую очередь речь идет о росте заработных плат работников бюджетной сферы. Как рассказал ТАСС министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев, делается это за счет индексации должностных окладов сотрудников.

"Еще одно важное направление работы правительства, Минэконома в частности, - повышение заработных плат отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики до тех цифр, о которых говорил президент в майских указах. Если видим несовпадения, выделяем на это дополнительные средства из бюджета края. Сделать это нелегко, но органы исполнительной власти региона понимают, насколько это важно для повышения уровня благосостояния населения", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что с 2012 года на территории края действует соглашение между правительством региона, Федерацией профсоюзов Камчатки и работодателями о размере минимальной заработной платы жителей полуострова, и ее размер увеличивается с каждым годом за счет районных коэффициентов и северных надбавок.

"Номинально на Камчатке зарплаты выше, чем в среднем по стране, но по паритету покупательской способности мы пока отстаем от регионов центральной части России. Работодатели вынуждены выполнять требования федерального закона о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, за счет чего в итоге происходит утяжеление конкурентоспособности местных товаров и услуг и удорожание их себестоимости, что неизменно приводит население к повышенным тратам", - рассказал Коростелев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКамчатский крайДальний Восток
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