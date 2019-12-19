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Участники рынка просят Гордеева отложить административные санкции в законе об органике

Согласно документу, на нарушителей накладывается штраф в размере 500 тыс. рублей, а их продукция изымается из продажи

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ряд ассоциаций потребительского рынка обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой отложить на год введение административных санкций за нарушение закона об органике, который вступает в силу с 1 января 2020 года. Об этом говорится в письме, подписанном руководством Национального органического союза, ассоциации "Русбренд", Ассоциации компаний розничной торговли и Союза участников потребительского рынка. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим вас дать поручение ответственным федеральным органам исполнительной власти, федеральным контрольно-надзорным органам предпринять срочные меры по разъяснению порядка обращения органической продукции с 1 января 2020 г., включая импортированную, а также рассмотреть возможность введения моратория на применение административных санкций к участникам обращения не менее чем на год", - говорится в письме.

Согласно закону об органике, на нарушителей накладывается штраф в размере 500 тыс. рублей, а их продукция изымается из продажи. "Производители, импортеры, продавцы органической пищевой продукции расценивают ситуацию как критическую. В целях реализации закона необходимо принятие подзаконных актов, которые так и не были приняты", - отмечают составители письма. По их данным, приступить к прохождению национальной сертификации органической продукции стало возможным лишь с 4 декабря 2019 года, после восстановления аккредитации единственного органа по сертификации органической продукции.

Как говорится в письме, учитывая сезонность процесса органической сертификации, а также минимально необходимые временные затраты на ее прохождение, участники рынка не имели реальной возможности в срок пройти все необходимые процедуры.

При этом в обращении на территории России находится обширный ассортимент пищевой органической продукции, складские запасы которой измеряются миллиардами рублей и в обращение которой с 1 января 2020 года будет признано незаконным. По данным авторов письма, это приведет к изъятию из обращения пользующейся спросом органической продукции, убытками для изготовителей, импортеров и торговых сетей, отсутствию возможности потребителю совершить обоснованный выбор нужной ему продукции.

Позиция ретейла

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ретейлеры с 1 января 2020 года обязаны будут изъять из оборота все продукты с маркировкой, обозначающей "органическую продукцию", например, слово "органический" или производные от него, до момента включения производителей в реестр. В то же время для полноценного запуска системы сертификации, по оценке экспертов, нужно еще не менее одного-трех лет "конверсионного периода". "При этом, несмотря на позицию Минсельхоза о том, что существующие положения относятся только к "местному" знаку органической продукции и любые другие обозначения могут использоваться свободно, соответствующих правовых актов на данный момент не выпущено, а в их отсутствие трактовка положений законодательства, скорее всего, будет не в пользу продукции, прошедшей европейскую сертификацию", - считают в АКОРТ.

По мнению ретейлеров, выходом из сложившейся ситуации может стать признание, на время действия конверсионного периода, международной сертификации, что позволит и производителям, и продавцам поставлять органическую продукцию потребителю.

Сейчас на территории страны работают 16 международных центров сертификации, более 40 российских производителей уже получили международные сертификаты и поставляют свою продукцию и на российский рынок, и за границу. В Россию также импортируется большое количество продукции, сертифицированной в соответствии с международной системой, добавили в АКОРТ.

Газета "Коммерсантъ" 19 декабря написала, что консультативный совет по иностранным инвестициям предупредил правительство России о критической ситуации и угрозе выпадения из оборота органической продукции на миллиарды рублей из-за вступления в силу закона об органике, что, в том числе связано с неготовностью подзаконных актов. При этом в Минсельхозе отметили, что все необходимые подзаконные акты разработаны и утверждены или находятся на регистрации в Минюсте. В связи с этим министерство не видит оснований для переноса вступления в силу закона об органике.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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