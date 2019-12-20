Четыре контрагента UTair подали иски о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Четыре контрагента авиакомпании UTair - компании "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - подали в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа заявления о вступлении в дело о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота. Ранее иск о банкротстве перевозчика подал МТС-банк, заседание по делу назначено на январь 2020 года, следует из данных картотеки арбитражных дел, опубликованных в пятницу.

Заявления поступили в суд 20 декабря, к производству они еще не приняты. Сумма исковых требований в картотеке не указана.

В начале декабря "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" сообщали о намерении обратиться в Арбитражный суд ХМАО с заявлениями о признании "Ютэйр - Вертолетные услуги" банкротом.

Ранее Арбитражный суд ХМАО назначил заседание по рассмотрению иска МТС-банка о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги" на 13 января 2020 года. МТС-банк входит в синдикат из 11 банков-кредиторов авиакомпании. Согласно картотеке, сумма исковых требований МТС-банка к "Ютэйр - Вертолетные услуги" составляет 16 млн 135,586 тыс. рублей.

Четыре контрагента АК UTair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта этого года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. На заседании 22 июля суд отказался признать авиакомпанию банкротом по иску "Юган-Юнион кард". В середине августа оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

Ситуация в UTair

UTair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году она перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.

"Ютэйр - Вертолетные услуги" - вертолетный оператор №1 в России, крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она входит в состав и является основным вертолетным оператором группы UTair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.