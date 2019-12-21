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Газовый конфликт России и Украины

Глава Минэнерго Украины заявил, что Киев откажется от исков против "Газпрома"

По словам Алексея Оржеля, будет подписано соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов и "несколько соглашений о продлении транзита газа"
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржел EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржел
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона откажется от исков против "Газпрома".

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"Пакетное решение предполагает, что Украина отказывается от новых исков против "Газпрома", - сказал в субботу министр на брифинге.

По его словам, будет подписано соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов и "несколько соглашений о продлении транзита газа".

"Речь идет о пакете соглашений. Вместе с соглашением о продолжении транзита газа будет также подписано полное урегулирование требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований ни с одной, ни с другой стороны после того, как пакетное решение будет внедрено", - добавил Оржель.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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