Глава Минэнерго Украины заявил, что Киев откажется от исков против "Газпрома"

Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, о чем договорились страны

"Пакетное решение предполагает, что Украина отказывается от новых исков против "Газпрома", - сказал в субботу министр на брифинге.

По его словам, будет подписано соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов и "несколько соглашений о продлении транзита газа".

"Речь идет о пакете соглашений. Вместе с соглашением о продолжении транзита газа будет также подписано полное урегулирование требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований ни с одной, ни с другой стороны после того, как пакетное решение будет внедрено", - добавил Оржель.