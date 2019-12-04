Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, что предлагают страны

В четверг, 5 декабря, Россия и Украина могут провести очередные переговоры по накопившимся газовым вопросам. Все зависит от того, будут ли готовы к этому времени "Газпром" и "Нафтогаз", уточнил российский министр энергетики Александр Новак. Третья заинтересованная сторона — Еврокомиссия — не подтвердила дату, но отметила, что встреча действительно должна пройти в начале декабря.
А пока стороны решают, когда встретиться, мы разбираемся, что происходит.
Десятилетние контракты подходят к концу
Действие договоров на поставку и транзит российского газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.
При этом что касается поставок, то Россия уже давно не продает газ Украине напрямую. Официально та перестала его покупать в 2015 году (фактически еще в 2014 году) и заменила реверсом. Формально реверс означает, что сначала газ идет в Европу, а потом возвращается назад. Но технически так никто, конечно, не делает — Украина забирает себе часть транзитного газа по согласованию с ЕС, объяснял президент России Владимир Путин.
Россия хочет забыть судебные споры и подписать краткосрочный договор
Москва предлагает "пакетное решение", которое включает:
- продление действующего транзитного договора или подписание нового на 2020 год;
- мировое соглашение по судебным спорам между "Газпромом" и "Нафтогазом";
- прямые закупки газа в объеме до 15 млрд куб. м в год по сниженным на 25% ценам.
Впрочем, российские власти отметили, что готовы заключить транзитный договор по европейским правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. Страна сейчас как раз приводит свою газотранспортную систему (ГТС) в соответствие с требованиями ЕС.
Европа говорит о новом контракте — на десять лет и дольше
Еврокомиссия еще в начале 2019 года предложила России и Украине обсудить так называемый трансъевразийский проект транзита газа. Его основные параметры:
- срок действия — более чем на десять лет;
- объемы и тарифы должны оправдывать инвестиции в модернизацию украинской ГТС. А это минимум 40–60 млрд куб. м в год, с допустимыми колебаниями в 22–30 млрд куб. м. Такие условия означают сохранение нынешнего положения: примерно столько российского газа — 86,8 млрд куб. м — прошло через Украину в 2018 году. Всего Европа в 2018 году получила более 200 млрд куб. м газа.
Украина не согласна с российским предложением
Киев считает неприемлемым отказываться от судебных разбирательств и просто подписывать краткосрочный договор.
Страна рассчитывает на новый десятилетний контракт, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Транзит газа ежегодно приносит нам от $2,5 млрд до $3 млрд, — отметил он. — Несмотря на заявления наших партнеров, это не только экономический, но и политический вопрос". Зеленский допустил, что может обсудить вопрос транзита с Владимиром Путиным на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель также подчеркивал, что страна заинтересована сохранить транзит на долгое время.
Впрочем, Киев все-таки не исключает возможность годичного договора, но только как чрезвычайной меры.
Прямые поставки Украина готова возобновить при условии, что цена будет привязана к европейскому индикатору. "Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна из наивысших цен", — объяснял Алексей Оржель.
Переговорам мешают судебные споры "Газпрома" и "Нафтогаза"
За последние пять лет между компаниями накопилось много претензий, которые они пытались решить в судах: стороны неоднократно требовали пересмотреть условия контрактов и возместить ущерб, который возлагали на оппонента.
В итоге расклад такой:
- Стокгольмский суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд в рамках дела по транзиту. С учетом встречных требований, которые он тоже удовлетворил, российская компания оказалась должна украинской $2,56 млрд. "Газпром" не согласен с этим решением и пытается его отменить. Ближайшие слушания по оспариванию назначены на сентябрь-октябрь 2020 года. Украина рассматривает возможность погасить этот долг газом.
- "Нафтогаз" в 2018 году подал новый иск — он просит пересмотреть транзитный договор и выплатить разного рода компенсации. Общая сумма требований составила $12,248 млрд. Александр Новак назвал их "абсурдными". По его словам, Россия продолжает предлагать Украине мировое урегулирование судебных споров. Слушания по этим претензиям запланированы на 2021 год.
Подробнее о ходе разбирательств читайте в нашем материале.
Впрочем, Киев заявил, что готов обсуждать отказ от исковых требований на $12,2 млрд, но только если Россия все-таки заплатит какую-то компенсацию. "Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд (которые "Газпром" должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража) и компенсацию", — заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Времени на решение осталось мало
Что будет после 31 декабря 2019 года, если стороны не договорятся, пока до конца не понятно. Ситуация во многом похожа на ту, что сложилась в конце 2008 года. Тогда Киев и Москва тоже не смогли вовремя подписать соглашение о поставках топлива. В результате "Газпром" прекратил поставки, но продолжил транзит в тех объемах, которые требовали обязательства перед европейскими покупателями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, в результате "Газпром" сначала ограничил, а потом вообще приостановил транзит. Все это привело к серьезным перебоям поставок газа в Европу в разгар зимы. В начале 2009 года стороны в экстренном режиме заключили новый контракт.
Юрий Витренко заявил, что если контракта с 1 января 2020 года не будет, то Украина не станет "перекрывать вентиль", но и в Европу транзитный газ не попадет — его будут закачивать в хранилища (ПХГ) до разрешения ситуации.
Он также сообщил, что российская сторона предупредила — без нового договора у нее тоже "не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины".
Кроме того, по его словам, газовое соглашение нужно заключить до 13 декабря. Так как это последний срок для резервирования нужных для транзита мощностей по европейским правилам.
Эксперты, впрочем, считают, что транзит не должен прекращаться — это обернется имиджевыми и финансовыми потерями для обеих сторон. Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что "если вдруг переговоры не будут завершены в срок, то Украина — она же заявляет, что является ответственным и надежным транзитером для Европы, — должна придерживаться своих обязательств по Договору к Энергетической хартии, а именно не прерывать транзит". По его мнению, при желании Киев мог бы работать по нынешнему контракту, пока идут переговоры.
Александр Новак, в свою очередь, еще год назад обещал, что Россия при любых обстоятельствах гарантирует поставки топлива европейским потребителям.
А пока Россия и Украина спорят о контракте, Европа закачивает газ в подземные хранилища. По данным на 2 декабря, европейские ПХГ были заполнены на 93,95%.
Россия пока не отказывается от украинского транзита
У страны есть три основных альтернативы транзиту через Украину: трубопроводы "Северный поток — 2" (СП-2) и "Турецкий поток", а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).
"Северный поток — 2" еще не достроен. Компания-оператор рассчитывает закончить его к концу года, а заработает он ориентировочно в середине 2020 года. Подробнее о перипетиях строительства СП-2 читайте в другом нашем материале. А запуск "Турецкого потока", в свою очередь, намечен на 8 января 2020 года.
Впрочем, российские власти в ответ на критику неоднократно повторяли, что тот же СП-2 не означает прекращения транзита через Украину и страна от него не отказывается. В ноябре в Госдуме также заявили, что Россия заинтересована в долгосрочном украинском транзите.
Кроме того, западные страны настаивают — Украина должна сохранить роль транзитера российского газа. Для этого Киев должен вовремя платить и модернизировать свою газотранспортную систему под европейские требования, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.