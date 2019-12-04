Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, что предлагают страны

Что будет после 31 декабря 2019 года, если стороны не договорятся, пока до конца не понятно. Ситуация во многом похожа на ту, что сложилась в конце 2008 года. Тогда Киев и Москва тоже не смогли вовремя подписать соглашение о поставках топлива. В результате "Газпром" прекратил поставки, но продолжил транзит в тех объемах, которые требовали обязательства перед европейскими покупателями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, в результате "Газпром" сначала ограничил, а потом вообще приостановил транзит. Все это привело к серьезным перебоям поставок газа в Европу в разгар зимы. В начале 2009 года стороны в экстренном режиме заключили новый контракт.

Юрий Витренко заявил, что если контракта с 1 января 2020 года не будет, то Украина не станет "перекрывать вентиль", но и в Европу транзитный газ не попадет — его будут закачивать в хранилища (ПХГ) до разрешения ситуации.

Он также сообщил, что российская сторона предупредила — без нового договора у нее тоже "не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины".

Кроме того, по его словам, газовое соглашение нужно заключить до 13 декабря. Так как это последний срок для резервирования нужных для транзита мощностей по европейским правилам.

Эксперты, впрочем, считают, что транзит не должен прекращаться — это обернется имиджевыми и финансовыми потерями для обеих сторон. Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что "если вдруг переговоры не будут завершены в срок, то Украина — она же заявляет, что является ответственным и надежным транзитером для Европы, — должна придерживаться своих обязательств по Договору к Энергетической хартии, а именно не прерывать транзит". По его мнению, при желании Киев мог бы работать по нынешнему контракту, пока идут переговоры.

Александр Новак, в свою очередь, еще год назад обещал, что Россия при любых обстоятельствах гарантирует поставки топлива европейским потребителям.

А пока Россия и Украина спорят о контракте, Европа закачивает газ в подземные хранилища. По данным на 2 декабря, европейские ПХГ были заполнены на 93,95%.