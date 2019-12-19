Нацпроекты, развитие промышленности и транзит газа. Что Владимир Путин сказал об экономике

Владимир Путин 19 декабря провел традиционную большую пресс-конференцию. В этом году он не стал начинать встречу с небольшого отчета о социально-экономической ситуации, а сразу перешел к ответам на вопросы. Мы собрали главные заявления главы государства о российской экономике и мировых вызовах. О развитии промышленности Владимир Путин поблагодарил старшее поколение за достижения — в том числе экономические, которых оно добилось в советский период. Но отметил, что те, кто критикует и говорит, мол, российская экономика живет исключительно на старых ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются. Президент отметил, что: 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года;

средний возраст машин и оборудования, используемых в перерабатывающей промышленности, — 12 лет;

вдвое выросло количество федеральных трасс, находящихся в нормативном состоянии: с 39 тыс. км ранее до более чем 80 тыс. км сейчас;

также с 2000 года страна открыла примерно 600 новых месторождений, и это с учетом тех 57, которые запланировали открыть в этом году. О национальных проектах Пересматривать целевые показатели нацпроектов не нужно, уверен глава государства. Но вот персональную ответственность за их достижение можно и усилить. Он также уточнил, что 26 из 38 целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. "Сами нацпроекты — ничего подобного раньше не было. Мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с [национальными] целями, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность", — сказал президент. О транзите газа через Украину и споре на $3 млрд

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Россия не собирается отказываться от украинского транзита, в очередной раз напомнил Владимир Путин официальную позицию. Страна готова его сохранить, даже несмотря на то, что он дороже альтернативных маршрутов. Вопрос остается в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт. Президент подчеркнул, что газовые отношения — очень чувствительная тема и Москва хочет найти решение, которое устроит все стороны. Кроме того, Россия по-прежнему готова предоставить Украине более низкую цену на газ, чем та, по которой она покупает топливо сейчас. В ответ на претензию о $3 млрд, которые Стокгольмский арбитраж обязал выплатить "Газпром", глава государства напомнил, что Украина сама до сих пор не вернула России долг в $3 млрд, полученные в качестве кредита из ФНБ. По его мнению, Стокгольмский суд принял решение по газовому спору, исходя из тяжелого экономического положения Украины, а это юридическая чушь. Об инфляции и расходах из Фонда национального благосостояния

Россия не боится инфляции, заявил глава государства, но подчеркнул, что ее нужно таргетировать и уменьшать — это одно из условий экономического роста. Ведь повышение цен означает сокращение реальных доходов граждан. И власти демонстрирует хороший показатель — 3,25% по итогам 2019 года, отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что при этом "Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по состоянию финансовой и бюджетной системы". Также глава государства рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния (ФНБ): "Он действительно вырос практически в два раза за этот год. Это очень хороший показатель. Тратить или не тратить? Посмотрите, 20% из этого фонда, Фонда национального благосостояния, так или иначе уже находятся в экономике с помощью разных инструментов, в том числе через ВЭБ. Из них 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты". Но самое главное предназначение ФНБ — обеспечить стабильность национальной валюты, так что власти будут тратить деньги в рамках тех решений, которые принимались ранее. О пенсиях и благосостоянии россиян "Никакой новой пенсионной реформы не будет", — заявил глава государства. Все решения в области пенсионного обеспечения россиян уже приняты и закреплены в законах, а предложения Минфина (о гарантированном пенсионном плане — прим. ТАСС) направлены только на защиту сбережений граждан. Что касается нынешних пенсионеров, то их пенсии в следующем году вырастут на 6,6%, обещал Владимир Путин. Также президент признал, что снижение доходов населения остается проблемой в последние годы. А вот решать ее нужно с помощью роста производительности труда и ВВП, объяснил он. Главным же вопросом, которым надо заняться России, Владимир Путин назвал борьбу с бедностью, хотя за двадцать лет страна сильно изменилась. О мусорной реформе и тарифах

Спецпроект на тему Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Владимир Путин с пониманием отнесся к возмущению людей из-за роста тарифов на вывоз мусора и отметил, что людям необходимо объяснять, за что они платят. Но по мусорной реформе и тарифам властям не хватает прямого общения с гражданами, считает глава государства. "Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы. И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких "серых" схем и криминала. Здесь просто нужно наводить элементарный порядок", — сказал он. О маткапитале, ипотеке и демографии Сроки задействования маткапитала в ипотеке нужно снижать, уверен глава государства. Он рассказал, что власти уже работают над этой проблемой — количество дней, в течение которых деньги передаются из ПФР в банки, должно уменьшиться в два раза. При этом изменить ситуацию с рождаемостью в стране можно, увеличив уровень доходов и жизни россиян, заявил Владимир Путин. Ведь от состояния экономики будет зависеть общее настроение людей и их желание планировать семью. Об ИИ и развитии экономики Разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) — вопрос национальной безопасности и выживания российского государства, заявил президент России.

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