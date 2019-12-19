{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Нацпроекты, развитие промышленности и транзит газа. Что Владимир Путин сказал об экономике

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Президент России больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов в ходе ежегодной большой пресс-конференции

Владимир Путин 19 декабря провел традиционную большую пресс-конференцию. В этом году он не стал начинать встречу с небольшого отчета о социально-экономической ситуации, а сразу перешел к ответам на вопросы.

Мы собрали главные заявления главы государства о российской экономике и мировых вызовах.

О развитии промышленности

Владимир Путин поблагодарил старшее поколение за достижения — в том числе экономические, которых оно добилось в советский период. Но отметил, что те, кто критикует и говорит, мол, российская экономика живет исключительно на старых ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются. Президент отметил, что:

  • 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года;
  • средний возраст машин и оборудования, используемых в перерабатывающей промышленности, — 12 лет;
  • вдвое выросло количество федеральных трасс, находящихся в нормативном состоянии: с 39 тыс. км ранее до более чем 80 тыс. км сейчас;
  • также с 2000 года страна открыла примерно 600 новых месторождений, и это с учетом тех 57, которые запланировали открыть в этом году.

О национальных проектах

Пересматривать целевые показатели нацпроектов не нужно, уверен глава государства. Но вот персональную ответственность за их достижение можно и усилить.

Он также уточнил, что 26 из 38 целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. "Сами нацпроекты — ничего подобного раньше не было. Мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с [национальными] целями, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность", — сказал президент.

О транзите газа через Украину и споре на $3 млрд

На эту тему
Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, что предлагают страны

Россия не собирается отказываться от украинского транзита, в очередной раз напомнил Владимир Путин официальную позицию. Страна готова его сохранить, даже несмотря на то, что он дороже альтернативных маршрутов. Вопрос остается в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт.

Президент подчеркнул, что газовые отношения — очень чувствительная тема и Москва хочет найти решение, которое устроит все стороны. Кроме того, Россия по-прежнему готова предоставить Украине более низкую цену на газ, чем та, по которой она покупает топливо сейчас.

В ответ на претензию о $3 млрд, которые Стокгольмский арбитраж обязал выплатить "Газпром", глава государства напомнил, что Украина сама до сих пор не вернула России долг в $3 млрд, полученные в качестве кредита из ФНБ. По его мнению, Стокгольмский суд принял решение по газовому спору, исходя из тяжелого экономического положения Украины, а это юридическая чушь.

Об инфляции и расходах из Фонда национального благосостояния

На эту тему
Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

Россия не боится инфляции, заявил глава государства, но подчеркнул, что ее нужно таргетировать и уменьшать — это одно из условий экономического роста. Ведь повышение цен означает сокращение реальных доходов граждан.

И власти демонстрирует хороший показатель — 3,25% по итогам 2019 года, отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что при этом "Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по состоянию финансовой и бюджетной системы".

Также глава государства рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния (ФНБ): "Он действительно вырос практически в два раза за этот год. Это очень хороший показатель. Тратить или не тратить? Посмотрите, 20% из этого фонда, Фонда национального благосостояния, так или иначе уже находятся в экономике с помощью разных инструментов, в том числе через ВЭБ. Из них 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты". Но самое главное предназначение ФНБ — обеспечить стабильность национальной валюты, так что власти будут тратить деньги в рамках тех решений, которые принимались ранее.

О пенсиях и благосостоянии россиян

"Никакой новой пенсионной реформы не будет", — заявил глава государства. Все решения в области пенсионного обеспечения россиян уже приняты и закреплены в законах, а предложения Минфина (о гарантированном пенсионном плане — прим. ТАСС) направлены только на защиту сбережений граждан.

Что касается нынешних пенсионеров, то их пенсии в следующем году вырастут на 6,6%, обещал Владимир Путин.

Также президент признал, что снижение доходов населения остается проблемой в последние годы. А вот решать ее нужно с помощью роста производительности труда и ВВП, объяснил он. Главным же вопросом, которым надо заняться России, Владимир Путин назвал борьбу с бедностью, хотя за двадцать лет страна сильно изменилась.

О мусорной реформе и тарифах

Спецпроект на тему
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Владимир Путин с пониманием отнесся к возмущению людей из-за роста тарифов на вывоз мусора и отметил, что людям необходимо объяснять, за что они платят. Но по мусорной реформе и тарифам властям не хватает прямого общения с гражданами, считает глава государства. "Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы. И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких "серых" схем и криминала. Здесь просто нужно наводить элементарный порядок", — сказал он.

О маткапитале, ипотеке и демографии

Сроки задействования маткапитала в ипотеке нужно снижать, уверен глава государства. Он рассказал, что власти уже работают над этой проблемой — количество дней, в течение которых деньги передаются из ПФР в банки, должно уменьшиться в два раза.

При этом изменить ситуацию с рождаемостью в стране можно, увеличив уровень доходов и жизни россиян, заявил Владимир Путин. Ведь от состояния экономики будет зависеть общее настроение людей и их желание планировать семью.

Об ИИ и развитии экономики

Разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) — вопрос национальной безопасности и выживания российского государства, заявил президент России.

На эту тему
Почему в России мало роботов на заводах. И где они все-таки уже заменяют людей

При этом у страны есть преимущество в области развития ИИ и других цифровых технологий, уверен он. Это сильная математическая школа.

В целом же отечественная экономика успешно адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив к колебаниям цен на энергоносители, ответил Путин на вопрос о влиянии европейских санкций. Тем не менее он призвал избавиться от политически мотивированных ограничений, которые наносят колоссальный ущерб мировой торговле и экономике.

О сельском хозяйстве

Россия из главного покупателя зерна в советский период превратилась в главного экспортера, отметил президент, говоря об успехах отечественного сельского хозяйства. Кроме того, он рассказал, что сельхозпроизводство в принципе выросло на 46%.

Также глава государства предложил сельхозпроизводителям использовать лизинг: "Это достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать свою продукцию за рубеж".

О поставках энергоносителей в Белоруссию

Россия не может дотировать всю белорусскую экономику, продавая ей газ по внутрироссийским ценам, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Белоруссия и так получает газ по самой низкой цене из российских иностранных партнеров — $127 за тыс. куб. м. против европейских примерно $200. В то же время российский лидер все-таки не исключил, что такая "дотация" возможна: "Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого нужны общие национальные органы — контрольные и эмиссионные — нужны общие правила в сфере антимонопольной политики".

Теги
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Fitch прогнозирует низкий рост для российских компаний в 2020 году
Медианный годовой рост выручки оценивается в 1,5-2%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС