Путин заявил, что новой пенсионной реформы не готовится

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Все решения в области пенсионного обеспечения приняты, никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации президента. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никакие изменения там не планируются. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде", - сказал он.

Глава государства также прокомментировал новый законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане (ГПП). "Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями и вопрос идет просто об их защите", - пояснил Путин.

В России с 2019 года началось плавное увеличение пенсионного возраста. До 2028 года общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин - до 65 лет.

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.