Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний за контракты с "Газпромом"

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал к введению санкций против украинских компаний, которые, по данным СМИ, договорились с "Газпромом" о прямых поставках газа с 1 января 2020 года. Такое заявление политик сделал в воскресенье, комментируя распространенную в СМИ и вызвавшую резонанс информацию о заключении контрактов.

"Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими", - написал Порошенко в Facebook.

Россия, по его мнению, "продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности". "Европейская солидарность" будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, является результатом тайных переговоров в Париже", - отметил Порошенко.

"Власть перешла в этом смысле те "красные линии", о которых громко предупреждали люди накануне нормандской встречи".