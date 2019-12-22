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SZ: кабмин Германии твердо убежден, что "Северный поток - 2" достроят, несмотря на санкции

В Берлине отметили, что "позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась"

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ "твердо рассчитывает" на то, что проект "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на американские санкции. Об этом сообщила в воскресенье вечером газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабмине Германии.

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"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - отметили изданию в правительстве ФРГ.

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне в субботу базирующаяся в Швейцарии компания Allseas ("Оллсиз"), которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

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