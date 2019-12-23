Минэнерго ожидает, что рост цен на нефтепродукты по итогам 2019 года будет ниже инфляции

По словам главы Минэнерго, в уходящем году Россия установила очередные национальные рекорды по добыче нефти, газа и выработке электроэнергии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минэнерго ожидает, что рост цен на нефтепродукты в России по итогам 2019 года будет ниже уровня инфляции. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"Что касается итогов этого года, мы ожидаем на сегодняшний день, что рост цен по отношению к прошлому году на нефтепродукты [будет] ниже уровня инфляции", - сказал он. Новак напомнил, что с начала этого года были введены в действие так называемый отрицательный акциз, который позволил стабилизировать цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке, а также позволяет в настоящее время производить в России необходимое количество бензина и дизельного топлива при стабильных ценах, несмотря на волатильность цен на мировых рынках. "То есть введен этот демпфирующий механизм, который позволяет колебания сгладить", - отметил Новак. Планы по добыче нефти и газа Глава Минэнерго отметил, что Россия в 2019 году добудет 560 млн тонн нефти (рост на 0,7% по сравнению с предыдущим годом) и 737 млрд кубометров газа (рост на 1,7%).

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"По нефти мы добудем в этом году, по прогнозу, порядка 560 млн тонн - это плюс 0,7% по отношению к 2018 году. По газу будет показатель 737 млрд куб. м, прирост 1,7%, здесь более высокий уровень прироста. По добыче угля мы останемся на уровне 2018 года - 437 млн тонн", - сказал он. Новак отметил, что в 2019 году "были достигнуты исторические цифры по добыче нефти, газа, по выработке электроэнергии установлены очередные национальные рекорды". Ранее Новак прогнозировал, что добыча газа в 2019 году вырастет на 2% - до 740 млрд куб. м, при этом экспорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличится на 44% - до 39 млрд куб. м. В 2018 г. добыча газа в России возросла на 4,9% по сравнению с 2017 г. - до 725 млрд куб. м, экспорт СПГ - на 70%, до 26,7 млрд куб. м. При этом экспорт газа вырос на 8,7% - до 243,7 млрд куб. м. По данным Минэнерго, в 2018 году добыча нефти в России составила 555,9 млн тонн. Ожидания от грядущей встречи стран ОПЕК+ Новак добавил, что страны ОПЕК+ на встрече в марте могут пересмотреть квоты по сокращению добычи нефти и обсудить вопрос продления сделки.