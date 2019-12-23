Пескову нечего добавить к уже известной информации по газовым договоренностям РФ и Украины

"Вся информация, которая должна быть обнародована на этот счет, она уже была обнародована", - пояснил представитель Кремля журналистам в понедельник. Он уточнил, что данные были предоставлены как со стороны украинского "Нафтогаза", так и российского "Газпрома", а также вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

В субботу стало известно, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Кроме того, как сообщил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, договоренностями также предусмотрен отказ Украины от новых исков против "Газпрома". При этом, добавил он, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда. Однако в рамках пакета договоренностей, по словам министра, не предусмотрены прямые поставки российского газа на Украину.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

Козак 21 декабря заявил, что РФ и Украина при обсуждении соглашения по транзиту газа не обсуждали увязку выплат долгов по решению Стокгольмского арбитража и по еврооблигациям Киева. При этом вице-премьер назвал сделку Москвы и Киева по газу "форточкой возможностей", отметив, что стороны могут вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет в 2024 году.