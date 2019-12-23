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Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

По мнению главы правительства РФ, новые ограничения бьют по интересам значительного количества европейских стран
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Такое поручение он дал на встрече с вице-премьерами.

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"Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности", - сказал Медведев.

Комментируя введение американских санкций против газопровода "Северный поток - 2", премьер отметил, что "они носят абсолютно антиконкурентный характер".

По мнению главы правительства, новые ограничения бьют по интересам значительного количества европейских стран. "Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречие со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", - добавил он, заметив при этом, что в такой политике США нет ничего удивительного.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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