Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Такое поручение он дал на встрече с вице-премьерами.

"Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности", - сказал Медведев.

Комментируя введение американских санкций против газопровода "Северный поток - 2", премьер отметил, что "они носят абсолютно антиконкурентный характер".

По мнению главы правительства, новые ограничения бьют по интересам значительного количества европейских стран. "Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречие со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", - добавил он, заметив при этом, что в такой политике США нет ничего удивительного.