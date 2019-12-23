{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано более 57 тыс. билетов

Гендиректор компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов уточнил, что на первом поезде в Крым едут 530 пассажиров
Спецпроект на тему
Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано более 57 тыс. билетов, сообщил во время церемонии отправки первого поезда на полуостров генеральный директор компании-перевозчика по железнодорожной части Крымского моста "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

"На сегодняшний день реализовано более 57 тыс. билетов с горизонтом продаж 60 дней", - сказал он.

Перед отправкой первого пассажирского поезда в Крым Ганов отметил, что поезд состоит из 17 вагонов и на борту находятся 530 пассажиров. "В первые дни мы продавали три билета каждую минуту", - добавил он.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь (№7/8) отправился с Московского вокзала. В пути он будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту он проедет 25 декабря примерно в 2:10 - 2:30 мск. Стоимость билетов по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь составляет от 3500 рублей.

В новость внесены изменения (14:23 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
ЦБ советует банкам не отказывать россиянам в сдаче данных в Единую биометрическую систему
Банки должны оказывать эту услугу вне зависимости от того, является ли обратившийся клиентом кредитной организации или нет, отмечает регулятор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС