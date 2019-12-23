Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано более 57 тыс. билетов, сообщил во время церемонии отправки первого поезда на полуостров генеральный директор компании-перевозчика по железнодорожной части Крымского моста "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

"На сегодняшний день реализовано более 57 тыс. билетов с горизонтом продаж 60 дней", - сказал он.

Перед отправкой первого пассажирского поезда в Крым Ганов отметил, что поезд состоит из 17 вагонов и на борту находятся 530 пассажиров. "В первые дни мы продавали три билета каждую минуту", - добавил он.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь (№7/8) отправился с Московского вокзала. В пути он будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту он проедет 25 декабря примерно в 2:10 - 2:30 мск. Стоимость билетов по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь составляет от 3500 рублей.

В новость внесены изменения (14:23 мск) - добавлены подробности.