Медведев поручил проследить за выполнением решений по транзиту газа через Украину

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проследить за тем, чтобы решения об урегулировании споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" были выполнены. Об этом речь зашла на встрече с вице-премьерами.

"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти, - сказал Медведев, комментируя договоренности по транзиту. - Много работали коллеги, и вы, и другие коллеги из правительства и "Газпрома" над этим". "Результаты были названы, тем не менее, их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике", - подчеркнул премьер. Медведев пояснил, что имеет в виду и саму мировую сделку, и другие решения, в том числе, связанные с транзитом.

Вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя подписание протокола об урегулировании с 1 января 2020 года всех вопросов, связанных с сотрудничеством "Газпрома" и "Нафтогаза", уточнил, что документ предусматривает прекращение взаимных претензий по всем действующим контрактам, как уже рассмотренных судами, так и не рассмотренных, а также прекращение взыскания штрафа, который был присужден "Газпрому" антимонопольным комитетом Украины. "Это должно быть обнулено, урегулировано, - сказал вице-премьер. - В то же время "Газпром" обеспечит исполнение решения Стокгольмского арбитража".

Козак добавил, что можно бесконечно разбираться в том, кто кому и сколько должен. "Бесперспективно спрогнозировать математическим способом, кто кому больше должен, поэтому было принято такое решение одним махом разрубить этот гордиев узел, чтобы обнулить взаимные требования", - добавил зампред правительства. По его словам, таким образом, с 1 января 2020 года все стороны получат возможность работать в понятных условиях.

"Мы урегулируем до 29 декабря все взаимные претензии, и к этому времени должно быть подготовлено межоператорское соглашение между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом" по транспортировке газа через Украину", - заключил вице-премьер, обратив внимание, что это документ технического характера, который предполагает определение точек подключения к ГТС.