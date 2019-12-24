Bloomberg: китайская компания ByteDance может продать долю в TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance рассматривает возможность продажи мажоритарной доли в разработанной ею соцсети TikTok в свете подозрений властей США относительно того, что в ней могут собирать сведения об американцах. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg .

По словам его источников, в ByteDance рассматривают различные варианты действий. В их числе обращение к юристам, которые могли бы попытаться защитить соцсеть от возможных ограничений со стороны американских регуляторов, а также продажа иностранным партнерам мажоритарной доли в TikTok. Стоимость данных активов превышает $10 млрд, отмечает агентство.

В публикации подчеркивается, что руководство ByteDance предпочло бы сохранить контроль над TikTok, поскольку популярность соцсети быстро растет. На данный момент в компании пока не приняли окончательное решение. Как констатируется в материале, официальные представители TikTok опровергли утверждения о возможности продажи принадлежащей ByteDance доли.

Ранее несколько американских законодателей заявили, что в TikTok якобы могут собирать данные о гражданах США с целью их передачи китайским спецслужбам. Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы ранее в этом году начали расследование в отношении TikTok.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 500 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.