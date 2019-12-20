Невинное приложение или инструмент цензуры. Как TikTok напугал политиков в Вашингтоне

Сервис для создания вирусных роликов TikTok оказался в эпицентре противостояния между США и Китаем. В Вашингтоне обеспокоены, что приложение, которым пользуются миллионы американцев, якобы контролируют китайские власти. В TikTok все отрицают, однако сервис уже несколько раз обвиняли в цензуре и утечке персональных данных. Мобильное приложение ТikTok часто называют главной социальной сетью поколения Z. В нем создают короткие видео — музыкальные клипы или забавные миниатюры. Число подписчиков у самых успешных ТikTok-блогеров достигает десятков миллионов. На платформу уже давно обратили внимание крупные бренды и рекламные агентства.

Официальный запуск TikTok состоялся в 2016 году на базе сервиса Musical.ly. А уже в 2019 году приложение оказалось в топе самых популярных в мире. Его аудитория составляет около 800 млн человек, сервис активно скачивают по всему миру. Официально TikTok принадлежит китайской компании ByteDance Technology, стоимость которой оценивается в $78 млрд. В самом Китае действует другая версия TikTok — Douyin. Изначально она первая появилась на китайском рынке. Визуально Douyin почти не отличается от TikTok, но на самом деле это две разные площадки. Именно китайское происхождение TikTok и стало одной из главных претензий к сервису со стороны властей США. Вашингтон обеспокоен цензурой и утечкой персональных данных В начале октября 2019 года сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио призвал проверить работу TikTok, сославшись на критику приложения в СМИ. Политик заявил, что сервис занимается цензурой в интересах китайских властей и собирает личные данные американцев.

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За несколько недель до этого газета The Guardian опубликовала статью, где говорилось, что в обязанности модераторов TikTok входит работа с политически чувствительным контентом. В частности, речь шла о вопросах китайской политики: событиях на площади Тяньаньмэнь, протестах в Гонконге и независимости Тибета. По информации The Guardian, модераторы делят такие материалы на две категории. В первом случае публикацию удаляют совсем, а пользователя могут отправить в бан. Во втором — материал остается на сайте, но алгоритм ограничивает его показы. О том, что на площадке практически невозможно найти видео о протестах в Гонконге, сообщала и газета The Washington Post. Вслед за сенатором Рубио TikTok встревожил и других законодателей — демократа от Нью-Йорка Чака Шумера и республиканца от Арканзаса Тома Коттона. Они призвали разведслужбу проверить приложение и выяснить, какую угрозу оно может представлять для безопасности США. Политиков обеспокоило, что китайская компания изучает активность американских пользователей, а также собирает их персональные данные, в частности: IP-адреса, данные о локации, идентификаторы устройств, историю браузера, метаданные и др. Сенаторы особо отметили, что владелец TikTok — компания ByteDance — работает по законам КНР. Это означает, что китайское правительство может получить полный доступ ко всем ее данным. В своем совместном заявлении Шумер и Коттон также высказали опасения, что приложение может стать площадкой для вмешательства в американские выборы. На фоне этих подозрений Кадетское командование армии США запретило курсантам военных образовательных учреждений пользоваться TikTok при исполнении обязанностей.

TikTok отрицает обвинения в связях с правительством Китая и цензуре В TikTok не раз опровергали свои связи с китайским правительством. В ответ на претензии конгрессменов в компании заявили, что хранят все данные американских пользователей в США (штат Вирджиния), а резервные копии держат в Сингапуре. Согласно заявлениям TikTok, все дата-центры сервиса находятся за пределами Китая, а следовательно, не подпадают под китайские законы. "Будем предельно ясны, — говорится в сообщении компании. — TikTok не удаляет чувствительный для Китая контент. Китайское правительство никогда не обращалось к нам с просьбой удалить какие-либо материалы, и мы не сделали бы этого, даже если бы нас попросили". В интервью The New York Times глава TikTok Алекс Чжу заявил, что не передал бы данные американских пользователей даже по личной просьбе лидера КНР Си Цзиньпина. В TikTok также ответили на публикации The Guardian и The Washington Post. Представитель компании сообщил BuzzFeed News, что видео о протестах в Гонконге попросту не интересны аудитории соцсети. По его словам, молодых людей больше интересуют мемы и танцы, а не политический активизм. В качестве эксперимента BuzzFeed нашел трех пользователей из США, размещавших видео о протестах в Гонконге, а также опубликовал свои ролики на эту тему. Ни один из них не был удален или заблокирован.

Приложение уже несколько раз оказывалось в центре скандала TikTok не в первый раз сталкивается с претензиями со стороны американских властей. Так, в начале 2019 года приложение оштрафовали на сумму $5,7 млн за сбор персональных данных лиц до 13 лет без ведома их родителей. Некоторые жаловались, что их детям в приложении пишут незнакомцы. Федеральная торговая комиссия США потребовала от TikTok удалить все загруженные детьми ролики. После этого сервис изменил правила и позволил лицам до 13 лет лишь смотреть видео, но не делиться ими.

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Другой громкий инцидент произошел в конце ноября, когда TikTok заблокировал аккаунт 17-летней Ферозы Азиз. Блогер из США разместила в соцсети три ролика, где говорила о преследовании мусульман-уйгуров в Китае. Один из них набрал 1,5 млн просмотров и более 500 тыс. лайков. В TikTok блокировку объяснили предыдущим постом Азиз, в котором она использовала образ террориста Усамы бен Ладана. Позже соцсеть извинилась перед Азиз и восстановила ее аккаунт. Согласно заявлению компании, видео девушки об уйгурах было недоступно в течение 50 минут. Кроме того, в начале декабря студентка из Калифорнийского университета Мисти Хонг подала в суд на TikTok за отправку ее личных данных в Китай. В иске утверждается, что сервис перенес ее персональную информацию на два сервера в КНР — bugly.qq.com и umeng.com. Один из них принадлежит компании Tencent, которая владеет мессенджером WeChat, а второй — компании Alibaba Group. Как утверждает истица, она скачала приложение в марте 2019 года, но не создавала в нем учетную запись. По словам Хонг, спустя несколько месяцев TikTok "тайно" сам завел ей аккаунт, используя ее личные данные и черновые неопубликованные видео. В этом же иске сказано, что в приложение TikTok встроен код китайского поисковика Baidu и рекламной службы Igexin. Ни о каких конкретных доказательствах на этот счет пока не известно. Представители TikTok заявили, что не могут комментировать расследование дела в США.

Начало проверки TikTok американским правительством В ноябре источники агентства Reuters сообщили о начале проверки приложения TikTok правительством США. Официальным поводом для этого стала покупка американского сервиса Musical.ly, который вошел в состав TikTok в 2018 году. Компания ByteDance Technology не подала заявку об одобрении сделки, что позволило властям США начать ее проверку. Делом занялся Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Как отмечает Reuters, в настоящее время владелец TikTok ведет переговоры с CFIUS о мерах, которые могут быть приняты, чтобы избежать отчуждения приобретенных им активов Musical.ly. Одновременно TikTok пытается убедить американских политиков в своей независимости от официального Пекина.

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