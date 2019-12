Невинное приложение или инструмент цензуры. Как TikTok напугал политиков в Вашингтоне

За несколько недель до этого газета The Guardian опубликовала статью, где говорилось, что в обязанности модераторов TikTok входит работа с политически чувствительным контентом. В частности, речь шла о вопросах китайской политики: событиях на площади Тяньаньмэнь, протестах в Гонконге и независимости Тибета. По информации The Guardian, модераторы делят такие материалы на две категории. В первом случае публикацию удаляют совсем, а пользователя могут отправить в бан. Во втором — материал остается на сайте, но алгоритм ограничивает его показы. О том, что на площадке практически невозможно найти видео о протестах в Гонконге, сообщала и газета The Washington Post.

Вслед за сенатором Рубио TikTok встревожил и других законодателей — демократа от Нью-Йорка Чака Шумера и республиканца от Арканзаса Тома Коттона. Они призвали разведслужбу проверить приложение и выяснить, какую угрозу оно может представлять для безопасности США. Политиков обеспокоило, что китайская компания изучает активность американских пользователей, а также собирает их персональные данные, в частности: IP-адреса, данные о локации, идентификаторы устройств, историю браузера, метаданные и др.

Сенаторы особо отметили, что владелец TikTok — компания ByteDance — работает по законам КНР. Это означает, что китайское правительство может получить полный доступ ко всем ее данным. В своем совместном заявлении Шумер и Коттон также высказали опасения, что приложение может стать площадкой для вмешательства в американские выборы. На фоне этих подозрений Кадетское командование армии США запретило курсантам военных образовательных учреждений пользоваться TikTok при исполнении обязанностей.