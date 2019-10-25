Мобильные приложения сливают ваши данные. Пора возвращаться к старым добрым браузерам?

Когда вы запускаете на смартфоне приложение (музыкальный плеер, магазин одежды, видеоигру, новости или что-то еще), оно почти наверняка незаметно подключается к серверам компаний, о которых вы не подозреваете, и передает им какие-нибудь данные: ваш пол, возраст, день рождения, местоположение, информацию об устройстве, номер телефона, электронную почту, логин и/или пароль.
В 2018 году ученые из Оксфордского университета опубликовали результаты исследования 959 тыс. приложений из магазина Google Play для смартфонов на Android. Оказалось, что в 90,4% программ встроен счетчик хотя бы одной компании, а в 17,4% — больше десяти счетчиков. "[Но] нельзя сказать, что если приложение имеет одно соединение, а не 30, то оно лучше: ничто не мешает владельцу этого приложения передавать данные сначала себе, а потом — своим партнерам. Проверить это невозможно", — объясняет руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Приложения на iOS в Оксфордском университете не проверяли, но показатели для программ из App Store, скорее всего, сопоставимы, потому что ни Google, ни Apple не запрещают разработчикам встраивать счетчики.
Кому и зачем нужны данные?
Часть получателей данных у всех на слуху, например, та же Google, но некоторые названия — AdMobius, Infolinks — вы даже никогда не слышали. В основном эти загадочные фирмы, да и гиганты вроде Google с Facebook, среди прочего, что они делают, занимаются рекламой. Они хотят узнать о вас самые разные сведения, чтобы их перепродать или использовать самим, чтобы предложить вам какой-нибудь товар или услугу. Ставки высоки: по данным консалтингового агентства Emarketer, в 2018 году оборот рынка рекламы в интернете составил $283,4 млрд — это почти в семь раз больше, чем мировые кассовые сборы всех американских фильмов ($41,1 млрд).
По словам директора некоммерческой организации "Информационная культура" Ивана Бегтина, сведения о пользователе требуются не только для показа рекламы. Если знаешь потребительские профили людей, их можно склонять к тратам, например, выставляя разную цену за одну и ту же услугу: поездку в такси, авиаперелет и т. п.
Еще данные нужны самим создателям приложений и сайтов, чтобы лучше понять свою аудиторию. Например, многие СМИ узнают количество просмотров страниц, источники трафика и т. п. через Google Analytics. А сервис Firebase Crashlytics, принадлежащий той же Google, помогает разработчикам выявить и устранить неполадки в приложении — и для этого оно должно отправить информацию на серверы Firebase Crashlytics.
Даже когда вы просто заходите на сайт, ваши данные попадают куда-то еще. В некоторые браузеры, в том числе Chrome и Safari, встроена система оповещения об опасных страницах, которая не дает их загрузить. В октябре из-за нее чуть не разгорелся скандал.
В документации операционной системы iOS 13 нашли запись о том, что для проверки страниц браузер Safari использует сервис китайской компании Tencent, которой в США не доверяют из связей с властями КНР. В Apple, разрабатывающей Safari, заявили журналистам The Verge, что сервис Tencent используется только на смартфонах в континентальном Китае (для всех остальных проверку осуществляет Google), история посещений пользователей браузера не передается на удаленные серверы, а саму проверку можно отключить в настройках.
Профессор Мэтью Грин, специалист по криптографии из университета Джонса Хопкинса, у себя в блоге написал, что это только половина правды. При проверке сайта данные не пересылаются лишь на первом этапе — если же во внутренней базе данных Safari находится совпадение с опасным сайтом, браузер обращается к серверу Google для более тщательной проверки и в этот момент отправляет IP-адрес смартфона и адрес подозрительной страницы в измененном виде. Гипотетически это позволяет идентифицировать человека, хотя пока никто не доказал, что это действительно возможно.
Словом, браузеры, как и приложения, отправляют сведения о пользователях третьей стороне, а отследить потоки информации получается не всегда.
Это законно?
Обычно в передаче данных нет ничего преступного. В разных странах действуют законы о персональных данных (в России это №152-ФЗ). "При регистрации или с началом использования продукта пользователь дает согласие, где указано, для чего компания собирает данные и что будет с ними делать. И там зачастую пишут, что для оказания пользователю запрошенного сервиса компания может передавать данные своим партнерам. И пользователь соглашается с этим", — объясняет Антон Фишман. По его словам, если человек разместил данные о себе в социальных сетях, на форумах или еще где-нибудь в интернете, то есть сделал их публичными, то согласие на их использование не нужно, а к обезличенным данным, например IP-адресу, вообще не предъявляются никакие требования.
Передача сведений третьей стороне не противоречит и правилам платформ, несмотря на то, что люди все чаще возмущаются из-за нарушений приватности. В конце концов, технологические компании-гиганты, от которых во многом зависит происходящее в интернете, тоже собирают данные. "Когда мы говорим про использование информации с сайтов или мобильных устройств, те же самые Apple, Google иногда включают микрофоны, записывают и анализируют все, что ты говоришь. Это делается для улучшения пользовательского опыта. Эти функции можно отключить, но все-таки мне как пользователю неприятно, что такое происходит, пока телефон лежит в кармане", — рассуждает Антон Фишман.
С потребительской точки зрения это необходимое зло: бесплатные приложения и сайты нужно окупать — вот их создатели и продают сведения о клиентах (впрочем, для платных сервисов это тоже может быть дополнительным источником дохода); хочешь персонифицированные услуги — расскажи что-нибудь о себе, пусть даже тебя не спросили прямым текстом.
Так что же лучше: браузеры или приложения?
"Я не могу сказать, что одно лучше другого: давайте все пользоваться или браузером, или приложениями. И у того и у другого есть свои плюсы и минусы", — говорит Антон Фишман. Приложения получают доступ к данным, запрашивая разрешение, когда оно первый раз требуется или при первом запуске. После этого разрешение действует, пока человек его не отзовет. Только если его отозвать, то приложение зачастую перестает работать.
Страница в браузере тоже может попросить разрешение, но только на то время, когда эта страница открыта. Зато в браузерах, в отличие от приложений, можно отключить в настройках выполнение скриптов, передачу данных (или установить расширения, которые это делают), использовать прокси-серверы, которые подменяют ваш IP-адрес. Некоторые браузеры блокируют посторонние счетчики по умолчанию и преподносят это как конкурентное преимущество.
В 2016 году группа исследователей из Северо-Восточного университета в Бостоне попыталась разобраться, чем же все-таки пользоваться: браузерами или приложениями. Они выяснили, что через веб-страницы чаще утекают имена и информация о местоположении, а данные о смартфоне — только через приложения. В целом, считают исследователи, почти всегда лучше выбирать приложение, а не заходить на сайт через браузер. "[Но] многое зависит от конкретного сервиса и от того, какой именно информацией больше дорожит человек", — сказал в письме ТАСС первый автор Дэвид Шофни. Правда, за прошедшие три года он и его команда не проводили повторную проверку. Возможно, новые встроенные средства защиты склонили бы их в пользу браузеров.
Сама по себе передача данных не обязательно несет в себе угрозу. Зачастую компании получают информацию, которая не позволяет опознать конкретного человека, а лишь складывается в обезличенный профиль для нацеленного показа рекламы или добавления в большой массив данных для анализа. Другие сведения, например, логин и пароль, попав не в те руки, способны навредить. Разработчики могут отсылать их не на чужие, а на свои серверы, но делать это безалаберно — по незашифрованному каналу. Тогда их способны перехватить злоумышленники. У браузеров тут преимущество: доступ к большинству веб-страниц осуществляется по протоколу HTTPS с шифрованием, а если канал не защищен, об этом прямо написано в адресной строке.
Но люди не всегда обращают внимание на предупреждения, и с браузерами, в отличие от приложений, гораздо выше риск столкнуться с мошенниками. Они создают страницы, точь-в-точь похожие на сайты банков, почтовых сервисов и т. п., где вы сами вводите информацию, которую ни за что не получит ни одно рекламное агентство или аналитический сервис: например, данные кредитной карты.
В сравнении с приложениями браузеры обладают менее глубоким доступом к устройству, вдобавок в них есть дополнительные настройки приватности и встроенные механизмы защиты. Но если аналитические и рекламные счетчики зачастую не представляют настоящей угрозы, то веб-страница может быть мошеннической и потому действительно опасной.
Также стоит помнить, что и браузеры, и приложения работают в операционной системе. Если настроить систему с помощью встроенных инструментов или специальных программ, то оба способа использования сервисов станут более надежными. В конце концов, защита приватности — это ответственность не одних только разработчиков, но и самого человека.
Советы Group-IB
- "Обновляйте устройства". Имеются в виду обновления операционной системы и приложений: в них закрывают бреши, которыми могут воспользоваться злоумышленники. По той же причине не следует пользоваться неофициальными прошивками для смартфонов: иногда люди их устанавливают, чтобы получить доступ к скрытым функциям, но в результате становятся жертвами обмана.
- "Устанавливайте приложения только из официальных магазинов". Для iOS это App Store, крупнейший магазин для Android — Google Play, но y Samsung, Huawei и других производителей также есть собственные торговые площадки. В них проверяют, безопасны ли приложения, нет ли в них недокументированных функций. Впрочем, иногда злоумышленникам или просто недобросовестным разработчикам удается пройти проверку, а известно об этом становится не сразу.
- "Пользуйтесь теми приложениями, которым доверяет как можно больше людей". Хотя бывают исключения, популярные приложения обычно не мошеннические.
- "Не устанавливайте приложение просто для того, чтобы его испробовать". Если почти все приложения отдают ваши данные на сторону, незачем открывать в смартфоне еще один поток информации. А в худшем случае вы столкнетесь с преступниками.
- "Обязательно смотрите, какие разрешения просит приложение. Если оно требует больше, чем нужно по функционалу, например, доступ к истории звонков или SMS, это повод задуматься и не ставить его". Люди стали осторожнее — все чаще разработчики прямо пишут, зачем им то или иное разрешение. Например, интернет-магазину может понадобиться доступ к SMS, чтобы уведомить о курьерской доставке.
- "Параноики делают так: для таких [подозрительных, но нужных] приложений покупают второй телефон и закрывают доступ вообще ко всему (GPS, Wi-Fi), чтобы приложение физически не могло собрать данные".
- "Заклеивать камеры и выключать телефон при конфиденциальных разговорах, убирать его в другую комнату — это тоже хороший подход".
Марат Кузаев