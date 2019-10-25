Мобильные приложения сливают ваши данные. Пора возвращаться к старым добрым браузерам?

Подавляющее большинство приложений для смартфонов передает сведения о пользователе и/или его устройстве сторонним компаниям, иногда — в обход полученных разрешений и по незашифрованным, то есть открытым каналам. Пусть из-за этого не всегда стоит тревожиться, хорошего тут мало. Впрочем, многими интернет-сервисами можно по старинке пользоваться без приложений, открыв их сайт в мобильном браузере. ТАСС — о преимуществах и недостатках обоих методов

Когда вы запускаете на смартфоне приложение (музыкальный плеер, магазин одежды, видеоигру, новости или что-то еще), оно почти наверняка незаметно подключается к серверам компаний, о которых вы не подозреваете, и передает им какие-нибудь данные: ваш пол, возраст, день рождения, местоположение, информацию об устройстве, номер телефона, электронную почту, логин и/или пароль. В 2018 году ученые из Оксфордского университета опубликовали результаты исследования 959 тыс. приложений из магазина Google Play для смартфонов на Android. Оказалось, что в 90,4% программ встроен счетчик хотя бы одной компании, а в 17,4% — больше десяти счетчиков. "[Но] нельзя сказать, что если приложение имеет одно соединение, а не 30, то оно лучше: ничто не мешает владельцу этого приложения передавать данные сначала себе, а потом — своим партнерам. Проверить это невозможно", — объясняет руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман. Приложения на iOS в Оксфордском университете не проверяли, но показатели для программ из App Store, скорее всего, сопоставимы, потому что ни Google, ни Apple не запрещают разработчикам встраивать счетчики. Кому и зачем нужны данные? Часть получателей данных у всех на слуху, например, та же Google, но некоторые названия — AdMobius, Infolinks — вы даже никогда не слышали. В основном эти загадочные фирмы, да и гиганты вроде Google с Facebook, среди прочего, что они делают, занимаются рекламой. Они хотят узнать о вас самые разные сведения, чтобы их перепродать или использовать самим, чтобы предложить вам какой-нибудь товар или услугу. Ставки высоки: по данным консалтингового агентства Emarketer, в 2018 году оборот рынка рекламы в интернете составил $283,4 млрд — это почти в семь раз больше, чем мировые кассовые сборы всех американских фильмов ( $41,1 млрд ).

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По словам директора некоммерческой организации "Информационная культура" Ивана Бегтина, сведения о пользователе требуются не только для показа рекламы. Если знаешь потребительские профили людей, их можно склонять к тратам, например, выставляя разную цену за одну и ту же услугу: поездку в такси, авиаперелет и т. п. Еще данные нужны самим создателям приложений и сайтов, чтобы лучше понять свою аудиторию. Например, многие СМИ узнают количество просмотров страниц, источники трафика и т. п. через Google Analytics. А сервис Firebase Crashlytics, принадлежащий той же Google, помогает разработчикам выявить и устранить неполадки в приложении — и для этого оно должно отправить информацию на серверы Firebase Crashlytics. Даже когда вы просто заходите на сайт, ваши данные попадают куда-то еще. В некоторые браузеры, в том числе Chrome и Safari, встроена система оповещения об опасных страницах, которая не дает их загрузить. В октябре из-за нее чуть не разгорелся скандал. В документации операционной системы iOS 13 нашли запись о том, что для проверки страниц браузер Safari использует сервис китайской компании Tencent, которой в США не доверяют из связей с властями КНР. В Apple, разрабатывающей Safari, заявили журналистам The Verge, что сервис Tencent используется только на смартфонах в континентальном Китае (для всех остальных проверку осуществляет Google), история посещений пользователей браузера не передается на удаленные серверы, а саму проверку можно отключить в настройках. Профессор Мэтью Грин, специалист по криптографии из университета Джонса Хопкинса, у себя в блоге написал , что это только половина правды. При проверке сайта данные не пересылаются лишь на первом этапе — если же во внутренней базе данных Safari находится совпадение с опасным сайтом, браузер обращается к серверу Google для более тщательной проверки и в этот момент отправляет IP-адрес смартфона и адрес подозрительной страницы в измененном виде. Гипотетически это позволяет идентифицировать человека, хотя пока никто не доказал, что это действительно возможно. Словом, браузеры, как и приложения, отправляют сведения о пользователях третьей стороне, а отследить потоки информации получается не всегда. Это законно? Обычно в передаче данных нет ничего преступного. В разных странах действуют законы о персональных данных (в России это №152-ФЗ). "При регистрации или с началом использования продукта пользователь дает согласие, где указано, для чего компания собирает данные и что будет с ними делать. И там зачастую пишут, что для оказания пользователю запрошенного сервиса компания может передавать данные своим партнерам. И пользователь соглашается с этим", — объясняет Антон Фишман. По его словам, если человек разместил данные о себе в социальных сетях, на форумах или еще где-нибудь в интернете, то есть сделал их публичными, то согласие на их использование не нужно, а к обезличенным данным, например IP-адресу, вообще не предъявляются никакие требования.

Передача сведений третьей стороне не противоречит и правилам платформ, несмотря на то, что люди все чаще возмущаются из-за нарушений приватности. В конце концов, технологические компании-гиганты, от которых во многом зависит происходящее в интернете, тоже собирают данные. "Когда мы говорим про использование информации с сайтов или мобильных устройств, те же самые Apple, Google иногда включают микрофоны, записывают и анализируют все, что ты говоришь. Это делается для улучшения пользовательского опыта. Эти функции можно отключить, но все-таки мне как пользователю неприятно, что такое происходит, пока телефон лежит в кармане", — рассуждает Антон Фишман. С потребительской точки зрения это необходимое зло: бесплатные приложения и сайты нужно окупать — вот их создатели и продают сведения о клиентах (впрочем, для платных сервисов это тоже может быть дополнительным источником дохода); хочешь персонифицированные услуги — расскажи что-нибудь о себе, пусть даже тебя не спросили прямым текстом. Так что же лучше: браузеры или приложения? "Я не могу сказать, что одно лучше другого: давайте все пользоваться или браузером, или приложениями. И у того и у другого есть свои плюсы и минусы", — говорит Антон Фишман. Приложения получают доступ к данным, запрашивая разрешение, когда оно первый раз требуется или при первом запуске. После этого разрешение действует, пока человек его не отзовет. Только если его отозвать, то приложение зачастую перестает работать. Страница в браузере тоже может попросить разрешение, но только на то время, когда эта страница открыта. Зато в браузерах, в отличие от приложений, можно отключить в настройках выполнение скриптов, передачу данных (или установить расширения, которые это делают), использовать прокси-серверы, которые подменяют ваш IP-адрес. Некоторые браузеры блокируют посторонние счетчики по умолчанию и преподносят это как конкурентное преимущество. В 2016 году группа исследователей из Северо-Восточного университета в Бостоне попыталась разобраться, чем же все-таки пользоваться: браузерами или приложениями. Они выяснили , что через веб-страницы чаще утекают имена и информация о местоположении, а данные о смартфоне — только через приложения. В целом, считают исследователи, почти всегда лучше выбирать приложение, а не заходить на сайт через браузер. "[Но] многое зависит от конкретного сервиса и от того, какой именно информацией больше дорожит человек", — сказал в письме ТАСС первый автор Дэвид Шофни. Правда, за прошедшие три года он и его команда не проводили повторную проверку. Возможно, новые встроенные средства защиты склонили бы их в пользу браузеров. Сама по себе передача данных не обязательно несет в себе угрозу. Зачастую компании получают информацию, которая не позволяет опознать конкретного человека, а лишь складывается в обезличенный профиль для нацеленного показа рекламы или добавления в большой массив данных для анализа. Другие сведения, например, логин и пароль, попав не в те руки, способны навредить. Разработчики могут отсылать их не на чужие, а на свои серверы, но делать это безалаберно — по незашифрованному каналу. Тогда их способны перехватить злоумышленники. У браузеров тут преимущество: доступ к большинству веб-страниц осуществляется по протоколу HTTPS с шифрованием, а если канал не защищен, об этом прямо написано в адресной строке.