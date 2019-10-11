Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда? Коротко в цифрах ЦБ

За первое полугодие 2019 года в России стало известно о трех утечках баз персональных данных из кредитно-финансовых организаций, и еще три таких события не получили огласки в СМИ и соцсетях. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере — структурное подразделение Департамента информационной безопасности ЦБ) за год — с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года.
И это только пара интересных цифр — мы выбрали из доклада другие важные показатели.
Чтобы не оказаться среди тех, кого касаются цифры из подобных отчетов регулятора, нужно помнить о правилах кибергигиены. Применяйте двойную аутентификацию, не ставьте один и тот же легкий пароль на все аккаунты, используйте антивирус, не торопитесь платить по первому требованию человека, назвавшегося сотрудником банка, и т.д. Подробнее о том, к каким киберугрозам стоит подготовиться, можно почитать в другом нашем материале.
Также мы рассказывали, что не так с хранением ваших персональных данных, какую информацию о вас знает смартфон и безопасно ли это.
Арина Раксина