{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда? Коротко в цифрах ЦБ

© Валерий Шарифулин/ТАСС

За первое полугодие 2019 года в России стало известно о трех утечках баз персональных данных из кредитно-финансовых организаций, и еще три таких события не получили огласки в СМИ и соцсетях. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере — структурное подразделение Департамента информационной безопасности ЦБ) за год — с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. 

И это только пара интересных цифр — мы выбрали из доклада другие важные показатели.

Чтобы не оказаться среди тех, кого касаются цифры из подобных отчетов регулятора, нужно помнить о правилах кибергигиены. Применяйте двойную аутентификацию, не ставьте один и тот же легкий пароль на все аккаунты, используйте антивирус, не торопитесь платить по первому требованию человека, назвавшегося сотрудником банка, и т.д. Подробнее о том, к каким киберугрозам стоит подготовиться, можно почитать в другом нашем материале.

Также мы рассказывали, что не так с хранением ваших персональных данных, какую информацию о вас знает смартфон и безопасно ли это.

Арина Раксина

Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что будущая торговая сделка с Китаем не потребует одобрения Конгресса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС