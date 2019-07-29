Что о вас знает ваш смартфон? Как максимально обезопасить персональные данные?

Во-первых, любой гаджет работает на какой-либо операционной системе, самые распространенные — Android и iOS. У каждого разработчика ОС есть собственные сервисы: карты, интернет-браузер, почтовый сервис, мессенджер, магазин приложений, без них сегодня невозможно представить себе пользование гаджетом. Когда вы используете тот или иной сервис — вы разрешаете разработчикам обрабатывать информацию о вас. Обрабатывать — это значит, например, хранить, использовать для аналитики.

Во-вторых, вы подключаете SIM-карту мобильного оператора и так разрешаете ему не только обрабатывать те данные, которые внесены в договор, заключаемый на этапе покупки тарифа, но и накапливать новые данные о вас. Почитайте подробный разбор о том, что мобильная компания может делать со сведениями о вас.

В третьих, вы устанавливаете приложения. Стандартный минимум: пара соцсетей и мессенджеров, интернет-браузер, сервис доставки еды, такси, мобильный банкинг. При том, что многие люди пользуются приложениями гораздо активнее: играют, следят за физической активностью, качеством сна, ведут учет личного бюджета и развлекаются с помощью каких-либо нейросетей вроде Face App.

В итоге десятки компаний имеют доступ к данным на вашем смартфоне, могут видеть ваше местоположение, фиксировать маршруты, а некоторые даже имеют доступ к номерам из вашей телефонной книги.