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ОСК назвала сроки строительства трубоукладчика для "Северного потока - 2"

"Объединенная судостроительная корпорация" готова построить такое судно за четыре с половиной - шесть лет
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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для строительства морских газопроводов за четыре с половиной - шесть лет. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сказал президент ОСК Алексей Рахманов, отвечая на вопрос, есть ли у России судно, необходимое для достройки и обслуживания "Северного потока - 2".

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"Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и соответственно потом к строительству такого судна", - сказал Рахманов.

Он добавил, что в среднем речь идет "о полутора-двух годах проектирования и три-четыре года строительства".

"Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому наверное в меньше сроки мы не уберемся [не уложимся]. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года, а где-то полтора-два года проектировали", - сказал глава ОСК.

21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas уведомила о приостановке работ по укладке труб для "Северного потока - 2" на фоне решения США о санкциях против строящихся российских газопроводов.

По словам Рахманова, в настоящее время в России нет таких судов, которые могли бы немедленно начать работы по завершению "Северного потока - 2".

"Насколько нам известно, точнее мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то, скажем, имеющиеся в наличии, и приступить немедленно к работе нет. Во-первых, такие суда как правило строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке. То есть это не спотовая продажа фрахта за такое судно", - отметил глава ОСК.

Ранее аналитики сообщали, что одним из претендентов на завершение работ по "Северному потоку - 2" могла бы стать трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО "МРТС". Однако она не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым для работ в территориальных водах Дании, так как не оснащено системой динамического позиционирования.

Другим претендентом на завершение работ на датском участке газопровода могло бы стать трубоукладочное судно "Академик Черский", находящееся с 2016 года в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот" и оснащенное системой динамического позиционирования. В текущем году был завершен первый этап программы по подготовке судна к работам по обустройству Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ). После завершение второго, окончательного, этапа модернизации в 2020 году судно будет готово приступить к выполнению своего прямого предназначения - к участию в проектах по освоению морских месторождений Сахалина.

Согласно сервису Marinetraffic, судно "Академик Черский" в данный момент находится в порту Находки. По оценке экспертов, для прибытия к месту проведения работ в Балтийском море трубоукладчику потребуется два месяца.

Теги
РоссияРахманов, Алексей Львович
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