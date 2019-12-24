Из-за протестов в Ираке прекращены работы по прокладке нефтепровода в Иорданию

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Продолжающиеся несколько месяцев акции протеста в Ираке привели к прекращению всех работ на завершающей стадии строительства нефтепровода в соседнюю Иорданию. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria , заявил во вторник докладчик комитета по энергетике Палаты депутатов (нижняя палата Национального собрания) королевства Муса Ханташ.

"Непростая ситуация в сфере безопасности и протестные акции, свидетелем которых Ирак был в течение нескольких месяцев, негативно повлияли на экономическое сотрудничество с Иорданией и привели к прекращению завершения процедур по прокладке нефтепровода, договоренность о чем была достигнута между странами еще несколько лет назад, - указал он. - Ушедшее в отставку иракское правительство пока занято протестами и успокоением внутренней обстановки, что приведет к отсрочке реализации проекта по строительству магистрали, по которой иракская нефть будет перекачиваться на территорию Иордании и экспортироваться через ее южный порт Акаба".

По словам Ханташа, проект имеет большое значение для двух государств. В частности, королевство, отметил он, в значительной степени зависит от него в плане удовлетворения своих потребностей в сырой нефти при меньших затратах, чем при ее поставках танкерами, в дополнение к ожидаемым доходам от экспорта через Акабу.

Амман и Багдад еще в 2013 году подписали соглашение о строительстве трубопровода протяженностью 1700 км для транспортировки углеводородов из Басры до экспортных терминалов в иорданском порту на Красном море.