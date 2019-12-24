Совет директоров "Ингосстраха" вывел из правления двух его членов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет директоров СПАО "Ингосстрах" на внеочередном заседании прекратил полномочия членов правления компании - Михаила Волкова и Вадима Коровина. Об этом говорится в сообщении компании.

"Прекратить полномочия члена правления Волкова Михаила Юрьевича. <...> Прекратить полномочия члена правления Коровина Вадима Анатольевича", - говорится в сообщении.

В правление на данный момент входит девять человек. В компании ТАСС утончили, что Коровин продолжает работать в СПАО "Ингосстрах".

Как сообщалось ранее, совет директоров "Ингосстраха" ввел две новые должности. Так, Михаил Волков, занимавший ранее должность гендиректора, назначен президентом компании. Его место занял Константин Соколов. Первым заместителем гендиректора назначен Иван Матвеев, говорится в сообщении "Ингосстраха".