Просрочку после рефинансирования чаще всего допускают заемщики с беззалоговыми кредитами

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заемщики с беззалоговыми кредитами чаще других задерживают выплаты после рефинансирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Почему банк отказал в кредите? Пять возможных причин

На начало декабря доля заемщиков, допустивших просрочку после рефинансирования займов Installments (среднесрочные займы свыше 30 тыс. рублей и сроком свыше 30 дней, с погашением в рассрочку), составила 10% от общего числа граждан, рефинансировавших такие кредиты.

Просрочку после рефинансирования допустили 9,4% держателей кредитных карт, 8,7% заемщиков, взявших кредиты наличными, 8,3% занимавших на автокредиты и 5,9% - на ипотеку.

"Если говорить о сегментах, где выход на просрочку после рефинансирования происходит чаще, то, безусловно, это потребительское беззалоговое кредитование (кредиты наличными, кредитные карты). В случае с ипотекой или автокредитованием заемщику есть, что терять, - предмет залога, поэтому он до последнего заинтересован платить", - поясняет член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель.

При этом руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин ожидает продолжения снижения доли просроченной задолженности после рефинансирования в 2020 году при сохранении тенденции к замедлению инфляции.

"В условиях снижающейся процентной ставки по кредитам заемщики после рефинансирования получают более комфортный график платежей с более низкими процентными выплатами, которые достаточно комфортно выплачивать даже в условиях слабо растущих реальных располагаемых доходов. Кроме того, рефинансирование очень часто предполагает более комфортный график платежей, чем изначальный", - поясняет он.

ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.