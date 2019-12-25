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МТС в первой половине 2020 года запустит продажи своей умной колонки

Новинку тестируют сотрудники компании

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МТС планирует в первой половине 2020 года запустить продажи своей умной колонки с голосовым помощником Марвином. Такую информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе компании.

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Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера, что компания разработала собственную умную колонку с голосовым помощником и систему умного дома. По данным издания, информация о новых разработках была опубликована в письме, которое сотрудники МТС получили во вторник, 24 декабря.

В письме (копия есть в распоряжении ТАСС) Сандлер пригласил сотрудников стать первыми пользователями умной колонки и виртуального помощника, который в перспективе станет центром цифровой экосистемы компании. "Мы готовы подарить 1 тыс. колонок сотрудникам компании, которые помогут нам усовершенствовать искусственный интеллект и приблизить сроки запуска умной колонки в коммерческую эксплуатацию", - обратился к сотрудникам Сандлер.

Он отмечает, что колонка - это умное мультимедийное устройство, которое исполняет голосовые команды и предназначено для решения большого числа повседневных задач. "В ней живет виртуальный ассистент, которого зовут Марвин. Марвин разработан на основе технологий искусственного интеллекта и уже многое умеет самостоятельно: рассказывает новости, ставит музыку и аудиокниги, управляет умным домом, отвечает на разные вопросы и многое другое. Однако по большому счету, Марвин еще ребенок, и чтобы более точно выполнять ваши задания и стать более интересным собеседником, ему надо еще многому поучиться", - добавил Сандлер, уточнив, что колонка является центром умного дома.

В пресс-службе МТС подтвердили изложенное в письме. "Колонка действительно готова, виртуальный ассистент тестируется силами сотрудников МТС и приобретает новые навыки. МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования - ориентировочно в первой половине 2020 года", - сказал пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.

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