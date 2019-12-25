Акимов: покрыть автодороги связью в 2019 году не удалось из-за источников питания

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Проект по полному покрытию в России федеральных дорог мобильной связью, предусмотренный нацпрограммой "Цифровая экономика", за 2019 год не удалось реализовать из-за отсутствия решения по источникам питания. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"В инфраструктуре проект столкнулся со сложностями. Хотел бы отметить, например, проект по полному покрытию федеральных дорог мобильной связью. Нам не удалось решить эту задачу из-за отсутствия решения по источникам питания в протяженных регионах, на удаленных участках", - сказал он.
Также, по словам Акимова, "непростая ситуация" с выделением спектра для сетей связи пятого поколения. Перспективные частоты, необходимые для развития 5G в России, заняты спецслужбами и "Роскосмосом".
"Здесь будем искать решение, приемлемое как с точки зрения безопасности и развития прорывных сервисов, так и с точки зрения стоимости услуг для организаций и граждан", - добавил вице-премьер.
Идея покрытия сотовыми сетями связи автомобильных трасс федерального значения появилась в 2012 году, когда на тот момент премьер-министр России Владимир Путин подписал соответствующее постановление. Но в 2014 году реализация проекта была приостановлена. К проекту вернулись в рамках федпроекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". Предполагается, что из бюджета на соответствующие цели будет потрачено 7,1 млрд руб. за период 2019-2021 гг.