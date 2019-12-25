Встречные потоки трех- и четырехполосных трасс планируют разделить в 2022 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программа по разделению встречных потоков на трех- и четырехполосных трассах в РФ планируется к завершению в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Почти половина всех ДТП на федеральных и региональных дорогах вне городов происходит при столкновении на полосах встречного движения. Мы реализуем новую программу мероприятий по разделению всех встречных потоков на трех- и четырехполосных трассах. На федеральной сети общая протяженность таких участков - более 2 тысяч 800 километров, на региональной - еще 1700 километров. Планируем завершить эту работу в 2022 году, разделив все трех- и четырехполосные участки на этих дорогах, где есть у нас встречные потоки", - сказал Акимов.

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, со ссылкой на материалы Минтранса сообщал, что министерство разработало программу по установке разделяющего встречные потоки ограждения на основных российских трассах. В документе отмечалось, что до 2024 года планируется оборудовать ограждением более 4,5 тыс. км дорог, на что потребуется 16,8 млрд рублей.

Вице-премьер отметил, что согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" смертность в результате ДТП в России должна снизиться в 3,5 раза (по сравнению с 2017 г.) - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. "Имеем в этом году позитивную динамику с 12,4 на 100 тыс. в 2018 году, в этом году 11,7", - сказал он.

Акимов отметил снижение смертности в результате ДТП на 8,8% за 11 месяцев 2019 года (по сравнению с 2018 годом). "Существенно увеличен парк патрульных автомобилей - более 4 тысяч закуплено в этом году, 2,3 тысячи приборов контроля за состоянием дорожной сети поставлено в соответствующие органы и организации. Более 5 тысяч медицинских укладок, комплектов для оказания первой помощи поставлено органам безопасности дорожного движения", - сказал вице-премьер.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующие агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) должна быть увеличена протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн руб., федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.