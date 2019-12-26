Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн

По словам президента России Владимира Путина, экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Урожай зерновых в России по итогам текущего года прогнозируется на уровне 121 млн тонн. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном развитию АПК. "По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат - порядка 121 млн тонн", - сказал Путин. По словам президента, в этом году в РФ также рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои.

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Он отметил, что ежегодный урожай зерновых свыше 100 млн тонн "становится устойчивой тенденцией", а прежние рекорды сейчас воспринимаются как норма. Так, по словам Путина, в 2018 году было собрано 113,3 млн тонн, в 2017 году - более 135 млн тонн, при том что рекордный урожай на территории РСФСР в советские времена в 1978 году составлял 127,4 млн тонн. "По целому ряду основных товарных позиций мы уже перешагнули планку, установленную доктриной продовольственной безопасности", - сказал президент. Он отметил, что, согласно оценкам, в 2019 году удельный вес отечественной зерновой продукции на внутреннем рынке составит 99,7%, тогда как в доктрине предполагался показатель 95%. "Сахар - предполагалось [в доктрине] 80%, будет 95,5%. Мясо и мясопродукты - в доктрине ставилась цель 85% рынка, будет 92,6%. Рыбная продукция - планка была 80%, [текущий показатель] будет 82,2%", - перечислил глава государства. Путин назвал важным постепенное повышение вклада в общий результат не только крупных агрохолдингов, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. Он отметил, что в 2010 году их доля составляла 7,2%, а в 2019 году будет 12,9%. "Агроэкспорт, включая не только сырье, но и продукцию высокого передала, по итогам года может превысить $24 млрд", - продолжил Путин. Он напомнил, что к 2024 году этот показатель, по планам, должен достигнуть $45 млрд. "И это вполне реализуемая задача", - уверен президент. Рост производства сельхозпродукции Производство сельхозпродукции в России за 11 месяцев 2019 года выросло на 4,1%, сообщил президент.

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"Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в "плюс". За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродукции выросло еще на 4,1%", - сказал Путин. Президент предложил участникам заседания обсудить, "что государство может и должно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников, их семей, для тех, кто кормит страну, работает на селе - добросовестно, эффективно, с высокой отдачей". Российский лидер рассказал о своей недавней поездке в Адыгею, где он провел встречу с представителями агропромышленного комплекса. По его словам, от этой беседы сложилось впечатление, что аграрии в целом позитивно оценивают меры господдержки сельхозотрасли, но есть отдельные вопросы, требующие особого внимания. "Разговор был, прямой, живой, очень интересный - люди, которые работают на селе, везде такие. Целью моей встречи было поговорить с теми, кто работает в АПК, чтобы от них услышать, как они оценивают то, что государство делает для развития отрасли. В целом, вы знаете, оценки позитивные, но есть те вопросы, которые требуют нашего особого внимания", - сказал глава государства. Среди таких вопросов Путин назвал обеспечение комфортной среды для жизни, повышение благосостояния людей, дальнейшее укрепление позиций российского АПК как современной, глобально конкурентоспособной отрасли. Эффективность программы развития сельского хозяйства Президент России Владимир Путин указал на необходимость учесть нужды аграриев в госпрограмме по развитию сельских территорий. "В мае этого года была принята госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий, люди ее заметили, понимают, изучают, ждут от нее результатов. Она нацелена на поддержку инициатив на земле, проектов, действительно важных, актуальных для конкретных сел, поселков, их жителей, местного бизнеса", - напомнил глава государства.

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